Chuyên gia dinh dưỡng Kristin Kirkpatrick tại Cleveland Clinic (Mỹ) cho rằng thay vì tìm cách “giải độc”, mọi người nên tập trung vào việc hỗ trợ gan thực hiện tốt chức năng vốn có.

Theo bà Kirkpatrick, gan là một trong những cơ quan đáng kinh ngạc nhất của cơ thể bởi khả năng thực hiện nhiều chức năng cùng lúc. “Gan là trung tâm giải độc của cơ thể”, bà nói.

Vì vậy, câu hỏi mọi người nên đặt ra không phải là “Tôi có thể tìm một phương pháp giải độc gan tốt ở đâu?”, mà là “Tôi có thể hỗ trợ gan thực hiện công việc vốn đã được giao cho cơ quan này như thế nào?”.

Bạn không nhất thiết phải dùng các loại trà giải độc gan. Ảnh: Ban Mai

Không nhất thiết cần dùng trà hay sản phẩm giải độc

Theo chuyên gia, việc hỗ trợ gan khỏe mạnh không nhất thiết phải dựa vào các loại trà giải độc, đồ uống chứa nghệ hoặc thực phẩm chức năng được quảng bá trên mạng xã hội với khả năng thanh lọc cơ thể.

Thay vào đó, bà Kirkpatrick đưa ra những chiến lược đã được chứng minh có thể hỗ trợ chức năng gan khỏe mạnh, gồm tập thể dục, ăn thực phẩm nguyên chất và duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Một số thực phẩm có thể hỗ trợ sức khỏe gan như các loại quả mọng (dâu tây, nho, cà chua...), cá giàu axit béo (cá hồi, cá thu, cá trích), các loại đậu, các loại hạt. Về đồ uống, cà phê và trà xanh được gợi ý là những lựa chọn tốt cho gan.

Những thực phẩm, đồ uống nên hạn chế

Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, kiểm soát những thứ đưa vào cơ thể cũng là một phần quan trọng để duy trì sức khỏe gan. Theo đó, mọi người nên tránh các thực phẩm chứa đường, nước ngọt có ga và rượu.

Đặc biệt, chuyên gia Kirkpatrick nhấn mạnh những tác động bất lợi của rượu đối với gan. “Một số nghiên cứu gần đây cho thấy rượu thực sự không mang lại lợi ích nào cho sức khỏe”, bà nói. Theo vị chuyên gia này, rượu có thể gây tổn hại cho gan, đặc biệt ở những người vốn đã gặp các vấn đề về gan.

Mùa thu đang đến gần và sau đó là những dịp lễ cuối năm với nhiều món ăn hấp dẫn. Theo chuyên gia, thay vì tìm kiếm một phương pháp giải độc gan, mọi người có thể tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe gan thông qua chế độ ăn uống, vận động và duy trì cân nặng khỏe mạnh, với sự hướng dẫn của chuyên gia y tế, để gan có thể thực hiện tốt chức năng vốn có.