Sở Y tế TPHCM yêu cầu với trường hợp phát sinh chi phí chụp MRI ngoài phần cùng chi trả theo quy định, các bệnh viện phải giải thích rõ và được người bệnh đồng ý trước khi thực hiện.

Trong “Bản tin rút kinh nghiệm từ phản ánh của người dân” phát hành ngày 26/10, Sở Y tế TPHCM đã ghi nhận đóng góp của người dân từ các tình huống thực tế để các cơ sở khám, chữa bệnh cùng rà soát, cải tiến và phòng ngừa lặp lại.

Một trong những tình huống được Sở Y tế đưa ra rút kinh nghiệm là người dân có bảo hiểm y tế được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) khớp vai tại cơ sở bên ngoài bệnh viện. Bệnh nhân băn khoăn về tính khách quan của chỉ định cũng như những chi phí có thể phát sinh.

Qua xác minh, chỉ định chuyên môn phù hợp với tình trạng bệnh lý. Tuy nhiên, việc giải thích phương án thực hiện và quyền lợi của người bệnh chưa đầy đủ; hướng dẫn người bệnh chụp MRI dịch vụ bên ngoài chưa phù hợp quy định.

Máy chụp cộng hưởng từ. Ảnh: TNS

Từ tình huống này, Sở Y tế lưu ý các cơ sở khám chữa bệnh không được mặc nhiên chuyển trách nhiệm tìm nơi thực hiện kỹ thuật và chi trả toàn bộ chi phí sang người bệnh khi đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hoặc kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết.

Theo đó, các cơ sở cần chủ động tổ chức thực hiện dịch vụ theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị rà soát danh mục kỹ thuật và năng lực thực hiện. Với những kỹ thuật đã được phê duyệt nhưng tạm thời không thể triển khai hoặc chưa đáp ứng đủ nhu cầu, cơ sở cần thực hiện thủ tục chuyển dịch vụ theo Mẫu số 9 và thông tin cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định.

Đối với kỹ thuật chưa được phê duyệt tại đơn vị nhưng cần thiết cho chuyên môn và thuộc danh mục do Bộ Y tế ban hành, cơ sở cần lập danh sách kỹ thuật, ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị đủ điều kiện, đồng thời gửi hồ sơ liên quan đến cơ quan Bảo hiểm xã hội trước khi thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, các bệnh viện cần quy định rõ đầu mối chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm, tiếp nhận kết quả và thanh toán giữa các đơn vị. Chi phí cần được tổng hợp để thanh toán BHYT theo đúng phạm vi và mức hưởng.

Trường hợp phát sinh chi phí ngoài phần cùng chi trả theo quy định, cơ sở phải giải thích rõ và được người bệnh đồng ý trước khi thực hiện. Việc hướng dẫn người bệnh sử dụng dịch vụ cũng không được tùy tiện gắn với một địa chỉ cung cấp dịch vụ cụ thể.

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