Ngày 25/7, báo Dân trí phối hợp UBND phường Xuân Lộc (TP Đồng Nai), Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho người có công trên địa bàn.

Hơn 300 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công được thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: BTC

Tại chương trình, hơn 300 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công được đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Bên cạnh việc kiểm tra sức khỏe tổng quát, các bác sĩ còn hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, theo dõi và điều trị các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi.

Đặc biệt, đoàn đã đến tận nhà thăm khám cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Kim Vệ (khu phố Trung Nghĩa, phường Xuân Lộc). Do tuổi cao nên việc đi lại khó khăn nên Mẹ được khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và động viên tinh thần ngay tại nhà.

Tại nhà, Mẹ Trần Thị Kim Vệ vẫn rất minh mẫn, vui vẻ trò chuyện với các y, bác sĩ và đoàn công tác. Xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng các đơn vị, Mẹ gửi gắm niềm tin và kỳ vọng tới thế hệ trẻ, mong các cháu luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tiếp nối truyền thống yêu nước, góp phần bảo vệ hòa bình.

Đoàn y bác sĩ đã đến tận nhà thăm khám cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Kim Vệ. Ảnh: BTC

Ông Lê Khắc Sơn, Chủ tịch UBND phường Xuân Lộc đánh giá chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống người có công, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và truyền thống Đền ơn đáp nghĩa.