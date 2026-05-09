Sáng sớm 9/5, ông N.Đ.T, 75 tuổi, ở xã Yên Bài, Hà Nội đã có mặt tại Phòng chẩn trị Y học cổ truyền ở thôn Muồng Voi để chờ đến lượt thăm khám. "Tôi bị đái tháo đường nhiều năm nay, huyết áp cao nên có nhiều câu hỏi về sức khỏe muốn nhờ bác sĩ Trung ương giải đáp, tư vấn lắm", ông chia sẻ.

Ông T. là một trong 250 người dân là người có công với cách mạng, thân nhân các gia đình chính sách trên địa bàn xã Yên Bài được khám, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ sàng lọc bệnh miễn phí ngày 9/5.

Không chỉ được sàng lọc ban đầu, đo sinh hiệu và các chỉ số sức khỏe cơ bản, người dân còn được khám lâm sàng mắt, nội khoa và can thiệp y học cổ truyền.

Người dân được khám, siêu âm, chụp X-quang miễn phí trong chương trình ngày 9/5. Ảnh: T.Phương

Trên cơ sở đánh giá của bác sĩ, người dân được thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết như xét nghiệm đường huyết, siêu âm, điện tim và chụp X-quang lưu động. Kết thúc quy trình, người dân được tư vấn giáo dục sức khỏe, hướng dẫn theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà và chuyển tuyến khi cần thiết.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ các hoạt động của "Chương trình hỗ trợ Đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ trong chăm sóc sức khỏe cho các nhóm cộng đồng cần trợ giúp" do Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) khởi xướng.

40 y bác sĩ nhân viên y tế đến từ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Đoàn Thanh niên Bộ Y tế... đã tham gia khám, tư vấn miễn phí cho người dân.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, cho biết chương trình không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe, tri ân người có công và các gia đình chính sách mà còn là mô hình kết nối giữa giáo dục, khoa học công nghệ, y tế và doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững.