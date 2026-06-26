Ảnh chụp thẻ BHYT có thay thế thẻ BHYT được không? Câu hỏi về việc sử dụng ảnh chụp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên điện thoại để đi khám chữa bệnh là một trong những thắc mắc phổ biến của nhiều người dân. Thực tế, theo quy định hiện hành của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, ảnh chụp thẻ BHYT trên điện thoại không có giá trị pháp lý để thay thế thẻ BHYT vật lý khi thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế sẽ không chấp nhận hình ảnh này để giải quyết quyền lợi BHYT cho người bệnh.

Hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID có giá trị thay thế thẻ giấy Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia BHYT có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi làm thủ tục khám chữa bệnh mà không cần xuất trình thẻ giấy. Ảnh minh họa: AI. Để thực hiện, người dùng đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản BHXH cá nhân, sau đó truy cập mục quản lý thông tin cá nhân và mở phần thẻ BHYT. Tại đây, người bệnh có thể xuất trình mã QR hoặc hình ảnh thẻ để nhân viên y tế kiểm tra thông tin. Sau khi quét mã hoặc nhập số thẻ BHYT trên ứng dụng, cơ sở khám chữa bệnh sẽ đối chiếu dữ liệu trên hệ thống. Nếu thông tin hợp lệ, người bệnh được tiếp tục làm thủ tục khám chữa bệnh và hưởng quyền lợi BHYT theo quy định. Cách mở hình ảnh thẻ BHYT trên VssID

Có thể dùng CCCD gắn chip thay cho thẻ BHYT Ngoài VssID, người dân còn có thể sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip đã tích hợp dữ liệu BHYT để làm thủ tục khám chữa bệnh. Khi đến cơ sở y tế, người bệnh chỉ cần xuất trình CCCD gắn chip. Nhân viên y tế sẽ quét mã hoặc kiểm tra thông tin trên chip điện tử để xác minh dữ liệu BHYT. Nếu thông tin BHYT đã được đồng bộ thành công, người bệnh sẽ được tiếp nhận khám chữa bệnh theo chế độ BHYT. Trường hợp dữ liệu chưa được tích hợp, người dân cần sử dụng hình thức xác thực khác theo quy định.