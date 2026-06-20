Ý kiến được cử tri tỉnh Phú Thọ gửi về sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Theo đó, cử tri tỉnh này đề nghị bổ sung chính sách hưởng chế độ an sinh xã hội từ 70 tuổi đối với một số đối tượng như: Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, sống ở vùng biên giới, hải đảo). Chính sách hiện nay đang thực hiện với những đối tượng này là 75 tuổi.

Bộ Y tế cho biết theo Nghị định 176, từ ngày 1/7/2025, người cao tuổi có đủ các điều kiện sau được xem xét hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: Người từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

"Việc hạ độ tuổi và mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội đối với người cao tuổi là nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác an sinh xã hội", Bộ Y tế nêu rõ. Cơ quan này cũng khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các vấn đề liên quan trong quá trình sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Đề xuất một số nhóm đối tượng được miễn giấy chuyển tuyến khi khám bệnh ở tuyến chuyên sâu

Cử tri cũng đề nghị bổ sung đối với nhóm đối tượng nêu trên được khám chữa bệnh tại tuyến chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến của bệnh viện cấp tỉnh (kể cả những bệnh không nằm trong danh mục bệnh hiểm nghèo không cần giấy chuyển tuyến do Bộ Y tế quy định).

Bệnh nhân mắc một số loại ung thư được lên thẳng cơ sở cấp chuyên sâu mà không cần thủ tục chuyển tuyến. Hình ảnh chụp tại Bệnh viện K, cơ sở y tế cấp chuyên sâu. Ảnh: Thạch Thảo

Với kiến nghị này, Bộ Y tế cho biết hiện nay chính sách thông tuyến và chuyển tuyến được thực hiện theo quy định về BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia và sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, hạn chế quá tải tại tuyến chuyên sâu.

Người tham gia BHYT hiện đã được thông tuyến khám chữa bệnh ở cấp tỉnh trên toàn quốc. Bộ Y tế cũng ban hành danh mục 62 bệnh hiểm nghèo và bệnh hiếm áp dụng từ ngày 1/1/2025 (theo Thông tư 01/2025). Theo đó, người mắc các bệnh này được khám chữa bệnh tại tuyến trung ương mà không cần giấy chuyển tuyến.

"Đối với đề xuất mở rộng diện không cần chuyển tuyến đối với tất cả bệnh lý tại tuyến chuyên sâu, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá thận trọng tác động đối với năng lực tiếp nhận của tuyến chuyên sâu, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và khả năng cân đối quỹ BHYT", Bộ Y tế cho hay.

Trước đó, chia sẻ với VietNamNet, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết đơn vị đang đề nghị các bệnh viện, địa phương đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 01 sau hơn 1 năm có hiệu lực, đặc biệt là nội dung liên quan danh mục 62 bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo được lên thẳng cấp chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến vẫn được 100% mức hưởng BHYT.

Theo kế hoạch, thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01 sẽ được ban hành trong năm nay. Một số mặt bệnh mới sẽ được bổ sung vào danh sách các bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo để người dân có thể lên thẳng bệnh viện cấp chuyên sâu, tuyến Trung ương điều trị, giảm chi phí cho bệnh nhân.