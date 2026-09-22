Dự kiến, ngày 28/9 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 65 bị cáo trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Thẩm phán Trần Nam Hà ngồi ghế chủ tọa, phiên tòa dự kiến kéo dài trong 10 ngày.

Trong 65 người bị đưa ra xét xử, có hơn 40 bị cáo là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác. Các bị cáo gồm ông Trần Văn Trường (SN 1973, cựu phó viện trưởng), Ngô Văn Vinh (SN 1962, nguyên viện trưởng, đã nghỉ hưu) và Dương Văn Lương (SN 1962, cựu phó viện trưởng) bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Đánh bạc.

Liên quan đến vụ án, “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”) bị truy tố về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh

Theo cáo buộc, ông Trần Văn Trường đã nhận 4,6 tỷ đồng từ Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi nhận tiền, ông Trường đã chia một phần cho các thành viên khác trong hội đồng giám định và hưởng lợi số tiền còn lại.

Tài liệu tố tụng cho thấy, ông Trường còn nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ cán bộ của viện để tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc tại viện; nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho “bà trùm” được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của viện được đi học, chuyển khoa.

Tổng số tiền ông Trường phải chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo hưởng lợi riêng 6,8 tỷ đồng.

"Bà trùm" dùng tiền thao túng cán bộ

Trong khi đó, “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh bị cáo buộc đã dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của viện theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua các sai phạm.

Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh.

Mục đích việc làm trên là để các bị can, bị cáo, bị án được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù. Cáo trạng xác định, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

"Bà trùm" còn phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã môi giới hối lộ số tiền 6 tỷ đồng để làm sai lệch kết luận giám định và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.