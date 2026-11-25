Bác sĩ hay bác sỹ viết đúng chính tả?

Trong dòng chảy không ngừng của ngôn ngữ, việc duy trì sự chuẩn xác trong chính tả là điều rất quan trọng. Một trong những câu hỏi thường gặp nhất, gây băn khoăn cho không ít người dùng tiếng Việt, chính là cách viết đúng của từ "bác sĩ" - liệu có phải là "bác sỹ" hay không? Theo từ điển tiếng Việt, "bác sĩ" mới là từ viết đúng chính tả. Từ "bác sỹ" là một lỗi chính tả cần tránh.

Từ "sĩ" trong "bác sĩ" là một từ gốc Hán Việt, có nghĩa là người có học thức, người làm nghề chuyên môn. Theo quy tắc chuẩn hóa đã nêu, khi âm "i" đứng sau phụ âm "s", chúng ta phải viết là "sĩ".

Ví dụ:

- Bác sĩ (người chữa bệnh).

- Kĩ sư (người làm kỹ thuật) - mặc dù "kỹ sư" vẫn được dùng phổ biến, "kĩ sư" là cách viết được khuyến nghị trong một số tài liệu chuẩn hóa.

Trong các ví dụ trên, "i" ngắn được ưu tiên sử dụng sau phụ âm. Việc dùng "y" trong "bác sỹ" là một sự sai lệch so với quy tắc này, có thể do ảnh hưởng của thói quen cũ hoặc sự nhầm lẫn về ngữ âm.