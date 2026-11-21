Sum họp hay xum họp là từ viết đúng chính tả?

Để có câu trả lời chính xác nhất, theo từ điển Tiếng Việt chỉ có một cách viết đúng chính tả là: "sum họp".

Sum họp hay xum họp là băn khoăn của nhiều người. Ảnh: AI

Từ "sum họp" được định nghĩa là tụ tập đông đủ, quây quần lại với nhau, thường dùng để chỉ sự đoàn tụ của gia đình, bạn bè sau một thời gian xa cách. Đây là một từ ngữ giàu cảm xúc, nó mang ý nghĩa của sự ấm cúng, gắn kết và đoàn viên.

Một vài ví dụ để bạn hình dung rõ hơn về cách dùng từ “sum họp”:

- "Mỗi dịp Tết đến, gia đình tôi lại được sum họp bên mâm cơm ấm cúng". - Diễn tả sự đoàn tụ của gia đình.

- "Sau nhiều năm xa cách, những người bạn cũ đã có dịp sum họp trong buổi gặp mặt đầy kỷ niệm". - Diễn tả sự tụ tập của bạn bè.

- "Mong ước lớn nhất của anh là được sum họp cùng vợ con sau chuyến công tác dài ngày". - Diễn tả khát khao đoàn viên.