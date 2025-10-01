Ở tuần thai thứ 22, chị B.T.M.T, 35 tuổi, Hải Phòng, nhận chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn muộn. Lúc này, khối u to 4cm ở vùng cổ và đã có căn hạch thượng đòn.

Chị T. được tư vấn điều trị hóa chất đồng thời giữ thai tại Bệnh viện K (Hà Nội). Tuy nhiên, vì lo sợ ảnh hưởng đến con, chị chấp nhận không điều trị, đón nhận mọi rủi ro để thai được lớn thêm. “Khát khao lớn nhất của tôi là con được chào đời an toàn”, chị T. chia sẻ.

Suốt 3 tháng, bệnh tình của chị ngày càng nặng, khối u phát triển nhanh khiến chị T. nuốt khó, nói khó, phải nằm tư thế đầu cao, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển. Một tuần trước ca mổ, chị nhập viện điều trị tại Khoa Sản Bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội).

Em bé được tiêm trưởng thành phổi để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật mổ lấy thai "cân não". Khi thai được 35 tuần, sức chịu đựng của người mẹ đã “chạm ngưỡng”, cuộc hội chẩn liên khoa và lãnh đạo bệnh viện đưa ra quyết định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

"Sức khoẻ của mẹ đã tới giới hạn", Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thái Giang, Phó Trưởng khoa Phụ Ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chia sẻ trước ca mổ diễn ra trưa 29/9. Vị bác sĩ cho biết đây là trường hợp đầu tiên các thầy thuốc gặp khi sản phụ vừa mang thai vừa mắc ung thư vòm họng giai đoạn nặng.

"Bệnh nhân chấp nhận hy sinh cơ hội điều trị sớm để giữ con, kiên trì, chịu đựng đau đớn. Khi quay lại, tình trạng rất nặng, gần như chị ấy đã kiệt sức", bác sĩ Giang nói.

Khó khăn lớn nhất trong phòng mổ là gây mê - hồi sức. Khối u vùng cổ lớn khiến sản phụ T. không thể nằm ngửa, đặt đường truyền khó, đặt nội khí quản khó, mạch máu tăng sinh, nguy cơ chảy máu cao. Ê-kíp buộc phải phẫu thuật trong tư thế Fowler và dự trù mọi biến cố.

Ảnh: BVCC

Bác sĩ chuyên khoa II Bạch Minh Thu, Phụ trách Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhớ lại các bác sĩ phải lựa chọn phương án gây tê tủy sống, chuẩn bị mọi kịch bản dự phòng.

"Bệnh nhân chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi. Đó là tình huống vô cùng thách thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ ê-kíp", bác sĩ Thu cho hay.

Bé trai chào đời an toàn, cân nặng 2,3kg sau thời gian dài người mẹ chiến đấu cùng căn bệnh ung thư vòm họng. Ảnh: BVCC

Sau những phút giây căng thẳng, dưới sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp, ca mổ đã thực hiện thành công. Bé trai chào đời an toàn, cân nặng 2,3kg, hồng hào, khỏe mạnh, cất tiếng khóc to trong niềm vỡ òa xúc động của sản phụ và tập thể thầy thuốc.

Bác sĩ Giang cho hay, ung thư có thể gặp ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả khi mang thai. Vì vậy, nếu có dấu hiệu bất thường, thai phụ cần đi khám sớm để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị kịp thời, thêm cơ hội bảo vệ được cả mẹ và con.

Dấu hiệu ung thư vòm họng Ung thư vòm họng là bệnh có triệu chứng mượn, dễ nhầm với các bệnh lý mũi họng, cảm cúm thông thường, nên bệnh nhân thường chủ quan. Ở giai đoạn muộn, biểu hiện ung thư vòm họng điển hình hơn, nhưng vẫn tiếp tục mượn các triệu chứng của bệnh lý khác. Thông thường, nếu các triệu chứng sau xuất hiện 1 bên, 1 vị trí và tăng dần, cần chú ý: - Mũi: Ngạt mũi, tắc mũi, chảy mũi, xì máu 1 bên - Tai: Ù tai, đau tai 1 bên - Mắt: Đau hố mắt sau thái dương 1 bên; nhìn mờ, khó chịu. - Họng: Nuốt vướng, nuốt đau 1 bên. Ngoài ra, bệnh nhân ung thư vòm họng có thể xuất hiện hạch sau góc hàm không đau, bất ngờ to lên. Bệnh nhân khi đến khám, bác sĩ sẽ nghĩ đến ngay ung thư vòm, cảnh báo giai đoạn muộn của bệnh. Những triệu chứng mượn của thần kinh như đau đầu, lác mắt, liệt, sụp mi, nuốt nghẹn, sặc… là biểu hiện của khối u lan rộng vào nền sọ. Việc chẩn đoán không khó nhưng điều trị khó hơn nhiều. (Tiến sĩ Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội)