Ngày 26/9, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh nhân P.V.D. (86 tuổi, ở xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) có tiền sử tăng huyết áp, khám tại Bệnh viện Bãi Cháy với khối u vùng vú phải phát triển to nhanh, gây đau nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Kết quả siêu âm, chụp CT lồng ngực cho thấy phần mềm vùng vú phải có khối u kích thước 47x33x36mm, hạch nhỏ nách hai bên.

Bệnh viện Bãi Cháy phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư vú cho một cụ ông 86 tuổi. Ảnh: BVCC

Kết quả sinh thiết xác định ung thư biểu mô tuyến vú phải giai đoạn 2. Đây là bệnh lý đặc trưng thường gặp ở nữ giới nhưng rất hiếm gặp ở nam giới, tỉ lệ 1/1000 với độ ác tính cao.

Các bác sĩ chuyên khoa ung bướu đã hội chẩn, quyết định hướng điều trị phẫu thuật cắt tuyến vú phải kèm vét hạch nách nhằm loại bỏ triệt để tổn thương và nguy cơ di căn.

Bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt sau phẫu thuật và được xuất viện. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật do Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hữu Ứng - Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện.

Quá trình phẫu thuật quan sát thấy khối u kích thước khoảng 4,5x3cm mật độ chắc, ranh giới không rõ nằm trong nhu mô tuyến, chưa xâm lấn da và thành ngực. Bác sĩ đã tiến hành cắt triệt để tuyến vú phải, phẫu tích hố nách phải vét hạch nách, bảo tồn tối đa thần kinh và mạch máu vùng nách, diện cắt đảm bảo âm tính về mặt ung thư.

Phẫu thuật diễn ra an toàn, không biến chứng. Sau 5 ngày được điều trị, chăm sóc hậu phẫu tích cực, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt và được xuất viện.