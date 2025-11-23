Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023 làm Lễ báo công trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh TL

Nâng tiêu chí học tập: Từ điểm số đến chuẩn hóa năng lực

Năm 2025 là lần thứ 12, Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nay sáp nhập về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu.

Sự kiện này tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn lực chất lượng cao để phát triển đất nước. Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên.

Theo Ban Tổ chức, quy chế xét chọn năm nay được hoàn thiện theo hướng chặt chẽ, minh bạch và có sự phân nhóm tiêu chí rõ ràng. Bên cạnh thành tích học tập, năm 2025 đặc biệt lưu ý đến tiêu chí đóng góp xã hội, năng lực sáng tạo và vai trò trong cộng đồng.

Đối tượng tuyên dương là các học sinh, sinh viên là người DTTS có một trong các thành tích trong năm học 2024 - 2025 như đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi Olympic hoặc kỳ thi khoa học - kỹ thuật khu vực Đông Nam Á, châu Á, quốc tế; đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc kỳ thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia.

Các học sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 đã trúng tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại học, học viện, đạt số điểm từ 27 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2024 - 2025 (không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số theo quy định của một số trường), có học lực xếp loại khá, hạnh kiểm xếp loại tốt trong 3 năm học THPT được đưa vào danh sách xem xét tuyên dương.

Tại Lễ tuyên dương năm 2024, 125 em đã được vinh danh, trong đó có 12 em thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù. Ảnh T.L

Học sinh, sinh viên đạt giải Nhất, Nhì (hoặc Huy chương Vàng, Bạc) trong các cuộc thi nghệ thuật (ca, múa, nhạc, họa) và thi đấu thể thao cấp quốc gia. Giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) trong các kỳ thi nghệ thuật (ca, múa, nhạc, họa) và thi đấu thể thao khu vực Đông Nam Á, châu Á và quốc tế và một số đối tượng thuộc các tiêu chí khác.

Đáng chú ý, năm 2025 là lần đầu tiên Ban Tổ chức Lễ tuyên dương mở rộng đối tượng xét chọn tới các sinh viên, học viên DTTS thuộc các trường đại học, học viện tốt nghiệp thủ khoa.

Đây là bước điều chỉnh tiêu chí để lựa chọn lực lượng trẻ mà ngay từ khi học cũng đã ý thức rèn luyện, phấn đấu để có nhiều cơ hội cống hiến trí tuệ vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước, đặc biệt là tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Cùng với học sinh, sinh viên thì các thanh niên có thành tích, uy tín trong cộng đồng, người chủ trì mô hình kinh tế hiệu quả, hoặc có đóng góp nổi bật trong công tác xã hội; thanh niên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất trong năm 2025... cũng được đưa vào diện xét chọn, phản ánh đúng tinh thần tuyên dương tài năng gắn với cống hiến.

Lan tỏa, tôn vinh đúng giá trị

Có thể thấy rằng, với hệ thống tiêu chí được chuẩn hóa và nâng cao, năm 2025 được kỳ vọng sẽ tìm ra những gương mặt trẻ tiêu biểu, có thể đóng vai trò dẫn dắt tiên phong trong cộng đồng và trở thành nguồn nhân lực quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển vùng DTTS và miền núi.

Học sinh, sinh viên, thanh niên là những người đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh T.L

Các tiêu chí không chỉ đánh giá thành tích, mà còn định hướng người trẻ hướng đến sáng tạo, làm chủ công nghệ, khởi nghiệp và trách nhiệm xã hội - những yếu tố cốt lõi giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Việc nâng tiêu chí xét chọn không nhằm “gây khó” mà hướng đến tôn vinh đúng giá trị, khuyến khích học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS nỗ lực phấn đấu, từ đó tạo động lực để các địa phương đầu tư tốt hơn vào giáo dục. Bởi, những câu chuyện vượt khó, sáng tạo, cống hiến của họ qua các năm đã và đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và khoa học, Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm nay tiếp tục là sự kiện quan trọng, góp phần khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ DTTS, những người sẽ đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, biên giới trong giai đoạn mới.