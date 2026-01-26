Tối 25/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tổ chức đêm nhạc thiện nguyện "Blouse trắng" với chủ đề "Ấm áp tình xuân". Chương trình nhằm sẻ chia, động viên và kịp thời hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang phải ở lại bệnh viện điều trị trong những ngày Tết.

Chia sẻ tại chương trình, BS.CKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy xúc động chia sẻ về giá trị đặc biệt của đêm nhạc. Ông nhấn mạnh, những người đứng trên sân khấu không phải ca sĩ chuyên nghiệp, mà chính là các đồng nghiệp của ông - những y, bác sĩ hằng ngày chiến đấu vì sự sống của bệnh nhân.

Bác sĩ Việt xúc động chia sẻ tại đêm nhạc

"Đêm nhạc không chỉ mang giá trị giải trí mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia trong cộng đồng. Những giọng hát vang lên không chỉ để thưởng thức, mà còn là để kết nối, sẻ chia và sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn", bác sĩ Việt nhấn mạnh.

Ngoài ra, chương trình còn mang đến không khí rộn ràng, ấm áp với nhiều ca khúc tươi vui, đậm sắc xuân do chính các "ca sĩ blouse trắng" là bác sĩ, điều dưỡng, nha sĩ, dược sĩ từ nhiều đơn vị y tế trên địa bàn TPHCM thể hiện. Những giai điệu thân quen không chỉ góp phần xoa dịu nỗi lo bệnh tật mà còn tiếp thêm động lực, tinh thần lạc quan cho người bệnh và thân nhân.

Các bác sĩ hát tại đêm nhạc

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, chương trình còn nhận được sự sẻ chia từ những đồng nghiệp phương xa. Bác sĩ Lê Thị Phương Huyền, từng công tác tại Viện Tim TPHCM, dù đã định cư ở nước ngoài vẫn mang về tặng 4 bức tranh tự vẽ để đấu giá. Trong đó, 1 bức tranh đã được đấu giá thành công ngay tại sự kiện. Trước đó, 3 bức tranh còn lại cũng đã lần lượt tìm được chủ nhân, số tiền đấu giá được đưa vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân.

Đêm nhạc được tổ chức trên nguyên tắc tài chính minh bạch và tinh thần tự nguyện tuyệt đối. Toàn bộ chi phí tổ chức như âm thanh, ánh sáng, tập luyện đều do các thành viên tự nguyện đóng góp, không sử dụng bất kỳ khoản tiền quyên góp nào cho khâu tổ chức, nhằm đảm bảo nguồn hỗ trợ được trao đến bệnh nhân một cách trọn vẹn nhất.

BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, một trong những bác sĩ đồng hành với chương trình nhiều năm qua

Toàn bộ số tiền đóng góp từ đêm nhạc (tính đến 22h tối 25/1 là 674.900.000 đồng) sẽ được trao đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải điều trị nội trú theo phác đồ, không thể về nhà đón Tết cùng gia đình trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.