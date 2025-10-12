Sáng 12/10, Bệnh viện K (Hà Nội) và Quỹ Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) đã tổ chức Giải chạy gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư "Hành trình tiếp sức - Empower Run" lần thứ 2 với sự tham gia của 3.000 vận động viên.

Từ 5h sáng, gần 3.000 vận động viên đã có mặt và cùng tham gia đường chạy tại khu vực Hồ Tây thử sức với 3 cự ly 3km, 5km và 10km.

Nữ điều dưỡng Vũ Hoàng Anh (57 tuổi, công tác tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội) là bệnh nhân ung thư vú. Tuy nhiên, người phụ nữ này không đầu hàng bệnh tật. Bà tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ và tăng cường tập luyện hằng ngày. Với bà, tập luyện là liều thuốc vô giá.

Vận động viên tham gia giải chạy. Ảnh: BVCC.

Theo điều dưỡng Hoàng Anh, việc kết hợp chạy bộ đều đặn với chế độ dinh dưỡng khoa học, nghỉ ngơi hợp lý và tuân thủ điều trị sẽ giúp bệnh nhân ung thư vượt qua bệnh tật một cách dễ dàng hơn.

"Đối với tôi, ung thư không phải là điều đáng sợ, mà chỉ là một thử thách để mỗi người bệnh nỗ lực vượt qua và chiến thắng. Tôi chạy bộ mỗi ngày để đánh bại ung thư, sống trọn vẹn từng phút giây, thêm yêu đời và trân trọng cuộc sống hơn bao giờ hết", nữ điều dưỡng chia sẻ.

Tại Giải chạy, Ban Tổ chức đã trao tổng số tiền vận động được là 901 triệu đồng đến Quỹ Ngày mai tươi sáng để hỗ trợ cho người bệnh.

Theo Giáo sư Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K, giải chạy này là một hành trình thắp lên hy vọng, kết nối yêu thương và lan tỏa năng lượng tích cực đến bệnh nhân ung thư.

Giáo sư Lê Văn Quảng (thứ 2 từ phải sang) trực tiếp tham gia giải chạy. Ảnh: BVCC.

Giáo sư Quảng chia sẻ, những vận động viên tham dự là những người đã vì yêu thương mà đăng ký và cùng mong muốn tiếp sức động viên các bệnh nhân ung thư nghèo.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bệnh viện K ủng hộ 300 triệu đồng chia sẻ với đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10, 11 vừa qua.

