Ngày 6/1, Bệnh viện Đại học Y dược (TPHCM) cho biết, đơn vị này thực hiện ghép tim và ghép gan cho 2 bệnh nhân nguy kịch trong đêm 4/1.

Theo đó, ca ghép gan được chỉ định cho bệnh nhân 16 tuổi mắc bệnh gan mạn tính tiến triển, đã chuyển sang xơ gan giai đoạn cuối và suy gan tối cấp. Bệnh nhân có rối loạn đông máu nặng, vàng da, báng bụng và hôn mê gan, tính mạng bị đe dọa trực tiếp nếu không được ghép gan kịp thời.

Các bác sĩ tiến hành ghép gan cho bệnh nhân 16 tuổi. Ảnh: BVCC

TS.BS Trần Công Duy Long, Phó Trưởng Khoa Gan mật tụy cho biết, điểm đặc biệt của ca ghép là áp dụng kỹ thuật chia gan theo phương pháp cải tiến. Kỹ thuật này cho phép tách một lá gan hiến thành hai mảnh ghép gan phải và trái nguyên vẹn để có thể ghép đủ cho hai người lớn.

Đến nửa đêm, mảnh ghép gan tái tưới máu tốt, bắt đầu tiết mật, các chỉ số huyết động và sinh hóa gan cho thấy đáp ứng tích cực ban đầu.

Song song đó, bệnh nhân ghép tim là nam giới 61 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn hơn 10 năm, diễn tiến đến suy tim giai đoạn cuối. Bệnh nhân từng nhiều lần rối loạn nhịp tim nặng, phải đặt máy khử rung và duy trì huyết động bằng thuốc vận mạch liều cao. Với tình trạng suy tim tiến triển và đáp ứng điều trị nội khoa hạn chế, ghép tim là phương án duy nhất.

Cũng trong đêm 4/1, các bác sĩ tiến hành ghép tim. GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, nhịp tim của bệnh nhân đập trở lại sau 3 giờ phẫu thuật, các thông số huyết động sớm sau ghép cải thiện rõ rệt.

Trong đêm 4/1, bệnh nhân 61 tuổi cũng được ghép tim. Ảnh: BVCC

Thông qua Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, nguồn tạng phù hợp đã được điều phối cho cả hai ca ghép. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đại học Y dược (TPHCM) phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115, cử ê-kíp chuyên môn thực hiện lấy tạng theo đúng quy trình.

Quá trình lấy tim và gan được triển khai đồng thời, đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, bảo quản và vận chuyển, kiểm soát chặt chẽ thời gian thiếu máu lạnh trước ghép.

Từ nghĩa cử hiến tạng tại Bệnh viện Nhân dân 115, không chỉ hai bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM được trao cơ hội sống, mà các mô, tạng khác cũng được điều phối kịp thời đến nhiều cơ sở y tế.

PGG.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện cho biết, đơn vị đã huy động và phân bổ nguồn lực phù hợp, bố trí 2 phòng mổ hoạt động song song và duy trì sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép tạng cùng các đơn vị hỗ trợ liên quan.