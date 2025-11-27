Những ngày cuối tháng 11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công ca ghép gan bất tương hợp nhóm máu cho bệnh nhân 20 tuổi ở Hà Nội. Người hiến gan là bố ruột của bệnh nhân. Đây là ca ghép gan bất tương hợp nhóm máu đầu tiên ở người lớn mà bệnh viện triển khai và là ca thứ hai trên cả nước.

17 năm chống chọi bệnh viêm đường mật xơ cứng tiên phát

Cô gái được chẩn đoán mắc bệnh từ khi lên 3 tuổi sau khi xuất hiện vàng da, vàng mắt và phải điều trị kéo dài tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Năm 2015, sinh thiết gan xác định cô mắc viêm đường mật xơ cứng tiên phát – bệnh lý mạn tính gây xơ hóa, hẹp đường mật trong và ngoài gan, dẫn tới ứ mật, nhiễm trùng đường mật tái diễn và tiến triển thành xơ gan, suy gan.

Năm 2017 và 2019, bệnh nhân được điều trị bằng tế bào gốc nhằm làm chậm tiến triển xơ gan. Một tuần trước khi nhập Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tình trạng bệnh nhân vàng da tăng dần, củng mạc vàng đậm, kèm đau âm ỉ vùng hạ sườn phải.

Cô gái 17 năm sống trong mệt mỏi, vàng da, đau bụng. Ảnh: BVCC

Suốt 17 năm, người đồng hành với cô gái trong hành trình chống chọi với bệnh tật là bố ruột – ông C. Ông nhớ mãi khoảnh khắc con gái 10 tuổi bật khóc sau một cơn mơ và nói: “Con tỉnh dậy không thấy bố đâu”. Ông C. kể lại: “Tôi chỉ biết ôm con và nói bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ con”.

PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, cho biết viêm đường mật xơ cứng tiên phát ở giai đoạn tiến triển chỉ có một lựa chọn tối ưu là ghép gan, phương pháp duy nhất giúp cải thiện tiên lượng và chất lượng sống cho bệnh nhân.

Khi bác sĩ đề xuất ghép gan, ông C. không do dự: “Gia đình đã xác định, bố sẽ hiến gan cho con”. Nhưng xét nghiệm cho thấy hai bố con khác nhóm máu, khiến ca ghép trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Bài toán chuyên môn khó bậc nhất

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từng thực hiện ba ca ghép gan bất đồng nhóm máu, nhưng hai trong số đó là bệnh nhi. Theo PGS.TS Vũ Văn Quang, ghép gan khác nhóm máu ở người lớn phức tạp hơn rất nhiều do hệ miễn dịch trưởng thành, nồng độ kháng thể kháng A/B cao, nguy cơ thải ghép mạnh và nhiều biến chứng nặng như tổn thương đường mật, tắc mạch hay nhiễm trùng.

Ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ. Ảnh: BVCC

Trước mổ, bệnh nhân được truyền Rituximab và thay huyết tương để giảm kháng thể xuống mức an toàn. Trong ca mổ, ê-kíp phải đảm bảo tối đa việc bảo vệ nội mô mảnh ghép, rửa gan, duy trì tưới máu và nối đường mật chính xác. Sau ghép, bệnh nhân được theo dõi sát nồng độ kháng thể, kiểm soát nhiễm trùng và sử dụng thuốc chống thải ghép liều mạnh.

Ca phẫu thuật gồm nhiều chuyên khoa phối hợp, kéo dài trong 7 giờ, người bố được phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan phải để ghép. “Mỗi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối”, PGS.TS Vũ Văn Quang cho biết.

Sau một tuần, sức khoẻ của hai bố con đều ổn định, chức năng gan hồi phục tốt. Chỉ đến lúc được gặp lại bố, cô gái mới bật khóc. Những giọt nước mắt của cô gái vừa là nỗi thương bố vì sự hy sinh lớn lao và cũng là cảm giác nhẹ lòng khi thấy bố khỏe mạnh sau ca mổ.

Theo các bác sĩ, kết quả sau ghép của hai bố con hiện rất khả quan. “Đây là ca ghép gan bất đồng nhóm máu ở người lớn đầu tiên của bệnh viện và là ca thứ hai trên cả nước. Ca bệnh chứa nhiều thách thức, nhưng ê-kíp đã vượt qua toàn bộ”, PGS.TS Vũ Văn Quang chia sẻ.

Thành công của ca ghép không chỉ mang lại cơ hội sống mới cho bệnh nhân trẻ mà còn mở ra hy vọng cho nhiều trường hợp không có người hiến gan cùng nhóm máu. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết sẽ tiếp tục phát triển kỹ thuật ghép gan bất tương hợp nhóm máu trong thời gian tới, nhằm giảm bớt rào cản giữa bệnh nhân và nguồn tạng hiến.