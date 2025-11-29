Tôi nghe nói rau lang tốt cho sức khỏe, phòng ung thư. Xin chuyên gia cho biết, nên ăn bao nhiêu lần mỗi tuần để phát huy tối đa tác dụng tốt cho sức khỏe?

Tiến sĩ Phạm Huy Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Rau khoai lang từ lâu đã là món ăn dân dã quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt Nam. Loại rau này rất dễ trồng, dễ chế biến, ít sâu bọ nên không cần lo lắng đến thuốc trừ sâu.

Về dinh dưỡng, trong rau lang có nhiều vitamin B, C, E, β-caroten, biotin cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như magie, phốt pho, canxi, kali, mangan, kẽm, đồng và sắt.

Rau lang còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh như dẫn xuất axit caffeoylquinic, quercetin và anthocyanin. Nhiều nghiên cứu cho thấy sử dụng khoảng 200g rau khoai lang tím mỗi ngày trong 1-2 tuần giúp giảm quá trình oxy hóa lipid và DNA, đồng thời tăng glutathione, một chất chống oxy hóa nội sinh quan trọng trong máu. Nhờ đó, cơ thể được bảo vệ tốt hơn trước tác hại của gốc tự do.

Khoai lang tốt cho sức khỏe. Ảnh: P.T.

Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, rau lang ngày càng được quan tâm trong nghiên cứu hiện đại với nhiều tiềm năng đối với sức khỏe.

Đối với ung thư: Các thử nghiệm trong ống nghiệm cũng chỉ ra tiềm năng chống ung thư của chiết xuất lá khoai lang. Polyphenol và anthocyanin trong lá có khả năng điều hòa chu kỳ tế bào, cảm ứng quá trình chết tế bào ung thư, đồng thời hạn chế sự hình thành mạch máu nuôi khối u.

Đáng chú ý, một loại peptit gọi là IbACP gồm 16 acid amin tách từ rau lang cho thấy khả năng ức chế dòng tế bào ung thư tuyến tụy. Một số nghiên cứu trên động vật và người đang được tiếp tục nhằm làm rõ hơn tác dụng này.

Bảo vệ gan: Rau lang còn tốt cho gan. Trong các nghiên cứu trên tế bào gan bị tổn thương, anthocyanin từ lá khoai lang giúp giảm stress oxy hóa và giảm quá trình chết tế bào. Nghiên cứu trên động vật cho thấy chế độ ăn bổ sung rau lang góp phần cải thiện cấu trúc acid béo trong gan.

Bảo vệ tim mạch: Một số mô hình trên chuột ghi nhận rau lang giúp giảm lipid máu và hạn chế tiến triển xơ vữa động mạch nhờ chất xơ không hòa tan cản trở hấp thu lipid tại ruột non. Các flavonoid và quercetin trong lá cũng góp phần giảm tổng hợp cholesterol và triglycerid thông qua điều hòa enzym chuyển hóa lipid.

Ổn định đường huyết: Flavonoid trong lá khoai lang giúp tăng hấp thu glucose ở mô ngoại vi, thúc đẩy bài tiết insulin và giảm stress lên tế bào β tuyến tụy. Quercetin còn hỗ trợ tái tạo tế bào β, từ đó cải thiện kháng insulin - kết quả đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu trên động vật.

Vì vậy, bổ sung thêm rau lang vào bữa ăn hằng ngày là lựa chọn an toàn hoặc bạn ăn 2-3 bữa/tuần. Tuy vậy, hàm lượng hoạt chất trong lá phụ thuộc giống khoai, thời điểm thu hoạch và cách chế biến. Để giữ lại các hoạt chất trên, bạn nên hấp hoặc luộc giúp giữ lại nhiều polyphenol và hoạt tính chống oxy hóa nhất.