Thời gian gần đây, tôi và các con đều bị ho khan khó chịu do thay đổi thời tiết. Tôi xem trên mạng thấy mọi người chia sẻ lấy quả lê hấp với đường phèn táo đỏ rất tốt cho hô hấp mùa đông. Xin chuyên gia tư vấn tác dụng và cách làm của phương pháp này. Tôi xin cảm ơn! (Lê Thanh Hoa, Thanh Xuân, Hà Nội).

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - Giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Trong chế độ ăn uống hằng ngày, cách chế biến món ăn cũng ảnh hưởng rất lớn đến giá trị dinh dưỡng. Nếu người xưa thường xem “nhất nướng, nhì chiên, tam xào, tứ luộc” là thứ tự độ ngon, thì xét về dinh dưỡng, hấp lại được đánh giá là phương pháp chế biến lành mạnh nhất.

Không chỉ rau củ hay thịt cá, trái cây hấp ngày càng được nhiều người lựa chọn, đặc biệt khi muốn tăng cường miễn dịch, làm ấm cơ thể trong mùa lạnh hoặc hỗ trợ điều trị các bệnh đường hô hấp. Nhiều loại trái cây khi hấp lên không chỉ giữ được dưỡng chất mà còn phát huy tác dụng chữa bệnh hiệu quả hơn ăn tươi.

Lê hấp đường phèn tốt cho cơ quan hô hấp. Ảnh: Phương Thúy.

Lê hấp đường phèn là bài thuốc dân gian quen thuộc, được nhiều gia đình sử dụng để giảm ho, làm dịu cổ họng và thanh nhiệt cơ thể. Nhờ cách chế biến đơn giản, nguyên liệu dễ tìm và hương vị thơm ngọt dễ ăn, món ăn này ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt vào thời điểm giao mùa.

Theo y học cổ truyền, quả lê có vị ngọt, tính mát, hơi chua, mang tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho. Lê thường được dùng trong các trường hợp ho do nóng, viêm họng, đờm nhiều, viêm khí phế quản hoặc các bệnh lý đường hô hấp do thời tiết.

Trong lê còn chứa nhiều vitamin C, vitamin K, kali, giúp tăng sức đề kháng và làm dịu niêm mạc họng.

Táo đỏ - nguyên liệu thường đi kèm trong món lê hấp - có vị ngọt, tính bình, giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, an thần nhẹ. Táo đỏ giàu canxi, sắt, phốt pho, vitamin A, C và nhóm B, vì vậy thường được dùng để tăng cường thể trạng và dưỡng nhan.

Đường phèn có vị ngọt thanh, giúp làm dịu cơn ho và bổ sung năng lượng nhẹ, đồng thời làm hương vị món ăn trở nên hài hòa hơn.

Sự kết hợp của các nguyên liệu này tạo thành món ăn vừa ngon miệng, vừa có tác dụng hỗ trợ làm giảm các triệu chứng ho tự nhiên.

Cách làm lê hấp đường phèn thanh nhiệt

Bạn nên chuẩn bị nguyên liệu bao gồm 1 quả lê; 1 quả táo đỏ (hoặc 3-5 trái nếu nhỏ); 2 muỗng canh đường phèn, nhánh củ gừng cắt sợi

Các bước thực hiện

Bước 1: Cắt phần đầu quả lê để làm nắp, khoét rỗng phần ruột bên trong. Giữ nguyên vỏ để trọn dưỡng chất.

Bước 2: Nghiền nhỏ phần ruột lê đã khoét, bỏ hạt.

Bước 3: Thái nhỏ táo đỏ, cắt sợi gừng rồi cho cùng phần ruột lê vào trong quả.

Bước 4: Cho đường phèn vào, đậy phần nắp lê đã cắt ban đầu.

Bước 5: Đặt quả lê vào tô chịu nhiệt, đem hấp cách thủy khoảng 30 phút với lửa nhỏ cho đến khi lê mềm, tỏa mùi thơm đặc trưng.

Lê hấp đường phèn sau khi hấp sẽ có vị ngọt thanh, hơi cay nhẹ từ gừng, cùng hương thơm dịu của táo đỏ. Khi ăn nóng, món này giúp làm dịu cổ họng, giảm ho, hỗ trợ long đờm và thanh nhiệt cơ thể.

Ngoài cách kết hợp với đường phèn, lê hấp táo đỏ cùng mật ong, gừng, kỷ tử cũng là bài thuốc được truyền lại từ xa xưa. Cách làm tương tự nhưng thời gian hấp chỉ khoảng 15 phút, phù hợp cho người lớn và trẻ em trên 1 tuổi.