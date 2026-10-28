Uống cà phê thường xuyên có thể giúp túi mật co bóp, lưu thông dịch mật và liên quan đến nguy cơ sỏi mật thấp hơn. Tuy nhiên, ở người đã có sỏi mật, thức uống này đôi khi có thể gây đau hoặc khó chịu.

Cà phê không chỉ giúp bạn tỉnh táo vào buổi sáng mà còn kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa, trong đó có túi mật. Cơ quan nhỏ nằm dưới gan này có nhiệm vụ dự trữ dịch mật, hỗ trợ tiêu hóa chất béo.

Theo Eating Well, cà phê có thể mang lại lợi ích cho túi mật nhưng tác động còn tùy thuộc vào tình trạng của mỗi người.

Có liên quan đến nguy cơ sỏi mật thấp hơn

Khi bạn ăn, cơ thể giải phóng hormone cholecystokinin (CCK), kích thích túi mật co bóp và đẩy dịch mật vào ruột non.

Bác sĩ người Mỹ Jay Luthar cho biết, uống cà phê thường xuyên khiến túi mật co bóp và làm rỗng dịch mật, thay vì để dịch mật ứ đọng. Nghiên cứu cho thấy cà phê khử caffeine cũng có thể tạo ra tác dụng tương tự, gợi ý rằng các hợp chất khác ngoài caffeine trong cà phê có thể đóng vai trò quan trọng.

Thói quen uống cà phê tác động nhiều tới sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Một số nghiên cứu quan sát quy mô lớn ghi nhận mối liên hệ giữa việc uống cà phê thường xuyên và nguy cơ mắc sỏi mật có triệu chứng thấp hơn. Các nhà khoa học cho rằng cà phê có thể làm tăng lưu lượng dịch mật, cải thiện hoạt động của túi mật và thay đổi quá trình chuyển hóa axit mật, khiến sỏi ít có khả năng hình thành hơn.

Có thể gây đau ở người đã có sỏi mật

Các cơn co bóp giúp túi mật giải phóng dịch mật cũng có thể gây vấn đề khi cơ quan này đã có sỏi. Viên sỏi có thể chèn ép hoặc làm tắc ống dẫn mật khi túi mật co bóp, gây đau nhói vùng bụng trên bên phải.

Tuy nhiên, bằng chứng về việc cà phê trực tiếp gây ra cơn đau túi mật còn hạn chế. Nếu đã được chẩn đoán sỏi mật và thường xuyên đau sau khi uống cà phê, người bệnh nên giảm lượng tiêu thụ và trao đổi với bác sĩ.

Những cách khác giúp bảo vệ túi mật

Uống đủ nước: Nước hỗ trợ tiêu hóa và các chức năng của cơ thể, đồng thời thay thế đồ uống có đường vốn có liên quan đến nguy cơ sỏi mật cao hơn. Uống đủ nước hạn chế tình trạng dịch mật quá cô đặc.

Uống trà xanh: Một số nghiên cứu quan sát ghi nhận mối liên hệ giữa uống trà xanh và tỷ lệ mắc ung thư túi mật thấp hơn. Trà xanh chứa caffeine và catechin nhưng cần nghiên cứu thêm về tác động trực tiếp của các chất này đối với túi mật.

Tăng thực phẩm giàu chất xơ: Trái cây, rau củ, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt hỗ trợ tiêu hóa.

Giảm tinh bột tinh chế và đường bổ sung: Thói quen này có thể hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa, yếu tố liên quan đến nguy cơ sỏi mật.

Bổ sung chất béo lành mạnh: Dầu ô liu và dầu cá có thể giúp túi mật co bóp, làm rỗng dịch mật đều đặn.

Hạn chế chất béo bão hòa: Bạn nên giảm đồ chiên rán, món tráng miệng nhiều chất béo và các thực phẩm giàu chất béo bão hòa.