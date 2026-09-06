Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Hồ Khánh Thành (38 tuổi, công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM) cho biết khoảng 1h ngày 6/9, trên chuyến bay từ Đan Mạch về Việt Nam, tiếp viên phát thông báo tìm nhân viên y tế do một hành khách mang thai 30 tuần có dấu hiệu chuyển dạ sinh non. Thai phụ là người Việt Nam còn chồng là người nước ngoài.

Bác sĩ Thành lập tức có mặt tại khu vực hành khách. Tại đây có một bác sĩ cấp cứu người châu Âu, một bác sĩ tim mạch Việt Nam và một điều dưỡng người Nga cùng tham gia hỗ trợ.

Bác sĩ Hồ Khánh Thành công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Ảnh: BSCC.

“Đã 12 năm kể từ lần cuối tôi đỡ đẻ ở Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong khoảng thời gian làm việc và học tập, số ca đỡ đẻ trực tiếp cũng không nhiều nên khi gặp tình huống này trên máy bay, tôi khá lo lắng”, bác sĩ Thành chia sẻ.

Sau vài phút đánh giá, bác sĩ nhận thấy thai phụ xuất hiện các cơn co tử cung. Thăm khám ghi nhận cổ tử cung của người mẹ đã mở rộng và có thể sờ thấy đầu thai nhi. Nhận định em bé có thể chào đời bất cứ lúc nào, bác sĩ Thành đề nghị nữ bác sĩ châu Âu cùng hỗ trợ đỡ đẻ.

Trong điều kiện không có phòng sinh và các dụng cụ sản khoa chuyên dụng, ê-kíp phải tận dụng những phương tiện sẵn có trên máy bay. Em bé chào đời an toàn và khóc ngay sau sinh. Theo bác sĩ Thành, dù sinh non ở tuần thai thứ 30 và có cân nặng 1,3kg, em bé lúc đó khóc tốt, thở đều. Mức cân nặng phù hợp với thai nhi tuần 30.

Sau khi em bé ra đời, ê-kíp tiếp tục theo dõi và chăm sóc cả mẹ và con. Phi hành đoàn phối hợp với nhân viên y tế để điều phối máy bay đáp xuống Myanmar, tạo điều kiện cho hai mẹ con được tiếp tục cấp cứu, chăm sóc y tế.

Bác sĩ Thành đánh giá sự phối hợp của tổ bay rất tốt, giúp các nhân viên y tế có thể nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ hành khách trong tình huống khẩn cấp.

Từ sự việc, bác sĩ cũng cho rằng các chuyến bay đường dài cần chuẩn bị đầy đủ hơn các dụng cụ y tế, đặc biệt là phương tiện cấp cứu sản khoa.

“Nếu gặp những tình huống nghiêm trọng hơn như chảy máu nhiều hoặc ngừng tim, việc thiếu dụng cụ cấp cứu chuyên dụng sẽ là một thách thức lớn”, bác sĩ Thành nói.

Ca sinh trên máy bay là tình huống hiếm gặp, đòi hỏi sự phối hợp nhanh chóng giữa phi hành đoàn và nhân viên y tế. Với những thai phụ có nguy cơ sinh non, việc được đánh giá nguy cơ trước chuyến bay và có kế hoạch di chuyển phù hợp cũng rất quan trọng.

Giữa không gian chật hẹp của khoang máy bay, với điều kiện trang thiết bị y tế hạn chế, ca đỡ đẻ thành công trở thành kỷ niệm của bác sĩ Thành.

Bệnh nhân đột quỵ chỉ có 3 triệu đồng, gia đình muốn thuê máy bay chuyển viện Một người đàn ông tại Côn Đảo bị đột quỵ, hoàn cảnh khó khăn nhưng gia đình vẫn muốn vay mượn tiền để thuê máy bay đưa vào đất liền chữa bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ đã giữ bệnh nhân ở lại chữa trị và điều kỳ diệu đã xảy ra.