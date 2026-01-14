Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế về việc hai sinh viên đỡ đẻ thành công cho sản phụ trên tàu Bắc - Nam.

Theo đó, đêm 10/1, hai sinh viên lớp Đại học liên thông chính quy chuyên ngành Hộ sinh, đang công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là Nguyễn Thị Giang và Nguyễn Hồng Hoa đi tàu SE4 ra Hà Nội để học tập và dự thi kết thúc học phần. Trên chuyến tàu đó, sản phụ L.T.T.N. (34 tuổi) đang mang thai ở tuần thứ 34 bất ngờ đau bụng dữ dội và có dấu hiệu chuyển dạ sinh non.

Cơn chuyển dạ diễn ra rất nhanh, không thể chờ tàu dừng để đưa sản phụ tới cơ sở y tế khiến tất cả mọi người đều lo lắng.

Nghe lời kêu gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp, hai nữ sinh đã kịp thời có mặt, bình tĩnh xử trí, trực tiếp đỡ đẻ ngay trên tàu, giúp em bé chào đời an toàn.

Khoảnh khắc bé trai cất tiếng khóc chào đời trên tàu khiến mọi người vỡ òa. Ảnh: VNR

30 phút đỡ đẻ căng thẳng trên tàu

Khi thấy tổ tàu đi từng toa tìm hành khách có chuyên môn y tế hỗ trợ sản phụ chuyển dạ sinh non, chị Giang và chị Hoa theo phản xạ nghề nghiệp đã không chút do dự, lập tức có mặt.

Khi tiếp cận sản phụ, chị Giang nhận thấy cổ tử cung chưa mở hết nhưng các cơn co tử cung dồn dập, dấu hiệu chuyển dạ diễn ra rất nhanh.

“Một sản phụ bình thường khi sinh đã rất lo lắng, đây lại là ca sinh non, cơn đau đẻ đến dồn dập, trong khi không gian trên tàu chật hẹp, rung lắc và thiếu thốn các dụng cụ y tế nên sản phụ khá hoảng sợ. Chúng tôi vừa phải trấn an tinh thần vừa tập trung theo dõi sát diễn biến cuộc sinh, hướng dẫn sản phụ lấy sức và rặn đẻ đúng để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé”, chị Giang chia sẻ.

Sau khoảng 30 phút chuyển dạ căng thẳng, bé trai nặng 2,1kg chào đời an toàn. Khoảnh khắc em bé cất tiếng khóc, mọi người có mặt trên tàu ai nấy đều vỡ òa cảm xúc.

“Tình huống xảy ra quá bất ngờ nên tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ hành động theo bản năng nghề nghiệp. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con. Khi em bé cất tiếng khóc, chúng tôi đã vỡ òa, vừa vui mừng vừa xúc động”, chị Giang xúc động nói.

Sau khi hoàn tất ca đỡ đẻ trên tàu cho sản phụ N., chị Giang và chị Hoa tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của sản phụ, chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng và phối hợp bàn giao chuyên môn khi tàu dừng tại ga Cầu Giát, để mẹ và bé được chuyển đến cơ sở y tế địa phương an toàn.

Trước hành động đẹp và ý nghĩa của hai sinh viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã ký quyết định khen thưởng thành tích đột xuất đối với hai sinh viên Nguyễn Thị Giang và Nguyễn Hồng Hoa.

TTND.TS.BS Trương Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định: Nhà trường luôn chú trọng giáo dục y đức, trách nhiệm cộng đồng và trách nhiệm xã hội cho sinh viên.

TTND.TS.BS Trương Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cho biết, nhà trường đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và thái độ nghề nghiệp của hai sinh viên đã kịp thời đỡ đẻ thành công cho sản phụ sinh non trên tàu SE4.

Theo bác sĩ Trương Tuấn Anh, những năm qua, bên cạnh việc đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nhà trường luôn chú trọng giáo dục y đức, trách nhiệm cộng đồng và trách nhiệm xã hội cho sinh viên. Sinh viên thường xuyên được tiếp cận và xử lý các tình huống giả định thông qua nhiều hình thức như mô phỏng, đóng vai, xây dựng kịch bản tình huống sản phụ hoặc người bệnh, từ đó rèn luyện kỹ năng chuyên môn, giao tiếp và xử trí trong thực tế. Việc được đào tạo bài bản giúp sinh viên không bị bỡ ngỡ, có thể bình tĩnh, chủ động và đúng chuyên môn khi gặp những tình huống khẩn cấp.

Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định khẳng định, hành động của hai sinh viên không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về những người công tác trong ngành y, luôn sẵn sàng hành động vì sự an toàn của người bệnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.