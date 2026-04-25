Ông T.Đ.T (88 tuổi) đến Bệnh viện K (Hà Nội) khám bệnh trong tình trạng ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn tiến triển. Ông T. nhập viện ban đầu với triệu chứng đau ngực, khó thở, ho nhiều và được chẩn đoán tràn khí màng phổi trái.

Trong quá trình đánh giá tổng thể, siêu âm ổ bụng phát hiện ông T. có tổn thương nghi ngờ tại tuyến tiền liệt. Các xét nghiệm tiếp theo cho thấy tuyến tiền liệt có cấu trúc không đồng nhất, xuất hiện các vùng giảm âm dạng khối; chỉ số PSA tăng cao, gợi ý nguy cơ ung thư. Trên lâm sàng, người bệnh có triệu chứng tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu khó, kèm dấu hiệu tổn thương hô hấp, cho thấy khả năng bệnh đã lan rộng.

Kết quả chụp cộng hưởng từ đa tham số (mpMRI) xác định tuyến tiền liệt của ông T. có tổn thương nghi ngờ ác tính cao (PIRADS 5), kích thước khoảng 9×12mm, xâm lấn túi tinh và có dấu hiệu di căn xương. Hình ảnh học đóng vai trò quan trọng trong việc khoanh vùng tổn thương, làm cơ sở để thực hiện sinh thiết chính xác.

Sinh thiết qua tầng sinh môn dựa trên chẩn đoán hình ảnh. Ảnh: BSCC.

Dựa trên các dữ liệu này, các bác sĩ đã tiến hành sinh thiết đích qua tầng sinh môn. Kỹ thuật sinh thiết đích này được chuyển giao từ các chuyên gia hàng đầu châu Âu và được đánh giá an toàn hơn so với đường trực tràng, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Đặc biệt, việc sinh thiết này phù hợp với người bệnh cao tuổi và có bệnh lý đi kèm. Nhờ kết hợp hình ảnh MRI và siêu âm đầu dò, mẫu mô được lấy đúng vị trí tổn thương, giúp nâng cao độ tin cậy của kết quả giải phẫu bệnh.

Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến tiền liệt, điểm Gleason 9, giai đoạn IV, đã di căn phổi và xương. Trước tình trạng bệnh tiến triển nhanh, các bác sĩ lựa chọn điều trị nội tiết nhằm kiểm soát sự phát triển của khối u. Bệnh nhân bước đầu đáp ứng tốt với phác đồ và tiếp tục được theo dõi, hội chẩn đa chuyên khoa để tối ưu hóa điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện K cùng các chuyên gia nước ngoài trong hội thảo. Ảnh: Trần Mạnh.

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ác tính khá phổ biến ở nam giới, đặc biệt ở nhóm tuổi trên 50. Tuy nhiên, các biểu hiện ban đầu thường giống với phì đại tuyến tiền liệt lành tính nên nhiều người chủ quan hoặc điều trị theo hướng bệnh lành tính trong thời gian dài.

Các yếu tố nguy cơ của ung thư tuyến tiền liệt gồm: tuổi tác, chủng tộc, hút thuốc và tiền sử gia đình. Bệnh phổ biến ở nam giới trên 50 tuổi, nguy cơ tăng theo tuổi. Nam giới gốc Phi có khả năng mắc cao hơn và thường gặp thể xâm lấn hoặc phát hiện muộn. Hút thuốc làm tăng nguy cơ xuất hiện các dạng ung thư tiến triển và lan rộng. Ngoài ra, nếu trong gia đình có cha, anh hoặc chú từng mắc bệnh, nguy cơ cũng cao hơn so với người bình thường.

Ung thư dạ dày ở tuổi 31: Cú sốc từ những dấu hiệu bị xem nhẹ Ở tuổi 31 đang mải mê với công việc và những dự định phía trước nhưng anh N.M.H phải đối diện với căn bệnh ung thư, cắt bỏ gần hết dạ dày.

Người phụ nữ 4 lần nhận tin ung thư trong 10 năm Trong suốt 10 năm, bà N.T.T. 4 lần nhận tin mắc những loại ung thư khác nhau. Mỗi lần như một “cú sét” giáng xuống nhưng người phụ nữ ấy vẫn gắng gượng vượt qua.