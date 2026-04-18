Mất 4/5 dạ dày ở tuổi 31

Anh N.M.H (31 tuổi, Thanh Hà, Hải Dương) luôn tin mình khỏe mạnh. Những biểu hiện như mệt mỏi, đau vùng thượng vị chỉ khiến anh nghĩ tới bệnh dạ dày thông thường. Ngay cả khi cơ thể sụt 3-4kg trong vòng hai tháng, anh vẫn chưa thực sự lo lắng. Chỉ đến khi đi khám cùng vợ, người đàn ông trẻ mới “chết đứng” khi bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư dạ dày và được đề nghị cắt tới 4/5 dạ dày để điều trị.

Cú sốc đến quá nhanh khiến anh H. rơi vào khủng hoảng. Trở về nhà, anh gần như tách mình khỏi thế giới bên ngoài, đóng cửa, không gặp gỡ ai và cũng không chấp nhận sự thật rằng mình đang mang căn bệnh nguy hiểm. Ba ngày đóng cửa tự suy nghĩ, người đàn ông trẻ bước vào hành trình chống chọi với ung thư.

Nhìn lại quãng thời gian trước đó, anh thừa nhận đã bỏ bê sức khỏe suốt nhiều năm làm việc tại TPHCM: Ăn uống thất thường, dùng nhiều thực phẩm không lành mạnh trong khi bản thân có tiền sử viêm dạ dày. Những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, theo thời gian, âm thầm tích tụ và để lại hậu quả nặng nề.

Thực tế, ung thư dạ dày không còn là căn bệnh hiếm. Tại Việt Nam, ung thư dạ dày xếp thứ 3 về tỷ lệ mắc mới và tử vong trong số các loại ung thư. Năm 2022, có khoảng 17.906 ca mới mắc và 15.065 ca tử vong liên quan đến ung thư dạ dày. Tỷ lệ mắc cao ở nam giới (chiếm 63–68%) so với nữ.

Đáng lo ngại, các bác sĩ cho biết số bệnh nhân trẻ tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi bị bệnh, đang có xu hướng gia tăng.

Ung thư dạ dày nguy hiểm vì khó phát hiện ở giai đoạn sớm. Ảnh: BVCC.

Điều nguy hiểm nằm ở chỗ bệnh thường khởi phát rất âm thầm. Ở giai đoạn sớm, người bệnh chỉ cảm thấy đau nhẹ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua. Đây là những triệu chứng quen thuộc đến mức dễ bị bỏ qua. Khi bệnh tiến triển, dấu hiệu mới rõ ràng hơn: Đau bụng, đầy hơi, chán ăn, sụt cân. Và khi xuất hiện nôn ra máu, đi ngoài phân đen… thì thường bệnh đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị trở nên khó khăn.

Thay đổi thói quen ăn uống để cứu dạ dày

Trao đổi với PV VietNamNet, BS Phan Hữu Huỳnh - Khoa Ngoại tiêu hóa 1, Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết, không tồn tại một “thần dược” nào có thể giúp con người tránh khỏi ung thư dạ dày. Tuy nhiên, điều tích cực là nguy cơ mắc bệnh lại chịu ảnh hưởng rất lớn từ chính thói quen ăn uống mỗi ngày.

Theo bác sĩ Huỳnh, thay đổi đầu tiên và cũng dễ thực hiện nhất là tăng cường rau xanh và trái cây tươi trong khẩu phần ăn. Đây được xem là “lá chắn” tự nhiên bảo vệ niêm mạc dạ dày nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, góp phần giảm tổn thương tế bào. Đặc biệt, các loại quả họ cam quýt như cam, quýt, bưởi không chỉ hỗ trợ tăng cường miễn dịch mà còn có liên quan đến giảm nguy cơ ung thư vùng tâm vị. Chỉ cần duy trì thói quen bổ sung một phần trái cây mỗi ngày, về lâu dài đã tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Bên cạnh đó, người dân nên ưu tiên các nguồn đạm lành mạnh như cá tươi, chế biến đơn giản bằng cách hấp hoặc luộc để giữ lại giá trị dinh dưỡng. Axit béo omega-3 trong cá có tác dụng giảm viêm - một trong những yếu tố liên quan đến quá trình hình thành bệnh.

Một mô hình ăn uống được khuyến khích là chế độ Địa Trung Hải, với nguyên tắc cốt lõi: Nhiều rau, hạt, dầu ô-liu và hạn chế thịt đỏ. Không nhất thiết phải áp dụng rập khuôn, chỉ cần hướng tới thực phẩm tự nhiên, ít chế biến hơn là đã đi đúng hướng.

Bác sĩ Huỳnh chia sẻ ở chiều ngược lại, một số thói quen ăn uống quen thuộc có thể khiến dạ dày “chịu đòn” mỗi ngày , cụ thể:

- Việc tiêu thụ nhiều muối và các món muối chua. Muối không chỉ gây viêm niêm mạc mà còn tạo điều kiện hình thành các chất có khả năng gây ung thư.

- Những món ăn dân dã như dưa muối, cá muối nếu sử dụng thường xuyên sẽ không còn vô hại.

- Các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, cùng với đồ chiên rán, hun khói hay rượu bia đều làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc dạ dày.

- Ăn quá no khiến dạ dày phải làm việc quá sức, tăng tiết axit và dễ dẫn đến viêm.

- Thói quen ăn uống thất thường, bỏ bữa làm rối loạn hoạt động tiêu hóa, thậm chí có thể liên quan đến nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori cũng là yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư dạ dày.

- Việc ăn quá nhanh hoặc sử dụng thực phẩm quá nóng cũng vô tình gây tổn thương niêm mạc theo thời gian.

