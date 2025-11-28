Bách Hoá Xanh chọn Ninh Bình, vùng đất giao thoa giữa miền Bắc và miền Trung, làm điểm khởi đầu cho hành trình phục vụ người dân.

Từ vị trí này, Bách Hoá Xanh tận dụng lợi thế hệ thống hạ tầng và chuỗi cung ứng hiện đại đã được đầu tư bài bản ở miền Trung, giúp việc vận chuyển hàng hoá nhanh, giữ trọn độ tươi, kiểm soát chất lượng chặt chẽ ở từng khâu, từ nguồn hàng, lưu kho đến phân phối.

Bách Hoá Xanh chọn Ninh Bình làm điểm khởi đầu cho hành trình phục vụ người dân miền Bắc. Ảnh: PM

Miền Bắc là thị trường giàu tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc. Chính vì vậy, khi tiến ra Bắc, Bách Hoá Xanh không chọn cách “phủ nhanh”, mà chọn đi chắc từng bước, xây dựng niềm tin bằng những điều khách hàng quan tâm nhất: tươi ngon - an tâm - chất lượng - tiết kiệm trong từng bữa ăn gia đình.

Bách Hoá Xanh luôn kiểm soát nghiêm ngặt toàn bộ quy trình từ chọn nguồn hàng, kiểm soát chất lượng, bảo quản, vận chuyển đến trưng bày tại cửa hàng. Tất cả sản phẩm tươi sống được nhập mới mỗi ngày, bảo quản đúng chuẩn để giữ trọn độ tươi, độ sạch và hương vị tự nhiên mà người miền Bắc luôn ưu tiên.

Đặc biệt, chính sách “Không hài lòng – 1 đổi 2” được áp dụng cho tất cả mặt hàng tươi sống như thịt, cá, rau, trứng, trái cây, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Bách Hoá Xanh trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các cửa hàng tại Ninh Bình và miền Bắc có diện tích trung bình từ 150-200 mét vuông, được bố trí tại khu dân cư đông đúc hoặc các trục giao thông thuận tiện, giúp người dân dễ dàng ghé mua thực phẩm tươi ngon mỗi ngày.

Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy các mặt hàng thiết yếu cho bữa cơm gia đình, từ rau củ quả, thịt cá tươi, trứng, gạo, dầu ăn, đến bánh kẹo, nước giải khát cho đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ dùng gia đình, các đặc sản vùng miền và sản phẩm cao cấp.

Trong thời gian tới, Bách Hoá Xanh sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới ra các tỉnh lân cận theo cách liền mạch và bền vững, bắt đầu từ những khu vực đã có nền tảng vận hành ổn định, để mỗi cửa hàng mới đều đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm thống nhất.

Với Bách Hoá Xanh, việc mở thêm điểm bán không chỉ là tăng số lượng, mà là hành trình dài hơi để kết nối và phục vụ người tiêu dùng trên khắp cả nước.