Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố của Iran rằng lực lượng nước này tấn công và phá hủy một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain.

Iran tuyên bố tấn công và phá hủy một trạm radar của Mỹ ở Bahrain. Ảnh: WANA

Theo hãng tin Anadolu, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X hôm nay (13/11), CENTCOM khẳng định thông tin do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra là sai sự thật. “IRGC đã phóng hai UAV tấn công một chiều về phía Bahrain và cả hai đều bị lực lượng Mỹ bắn hạ. Không có thương vong hay thiệt hại nào”.

Trước đó cùng ngày, IRGC tuyên bố đã nhắm mục tiêu và phá hủy một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain nhằm đáp trả vụ tấn công vào một tháp viễn thông ở khu vực Sirik, miền nam Iran.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn cảnh báo của IRGC: “Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với kẻ thù xâm lược, yêu cầu chấm dứt các hành động khiêu khích trên không và buôn lậu dầu mỏ tại eo biển Hormuz”.

IRGC đồng thời tuyên bố Lực lượng Không gian Vũ trụ của tổ chức này “sẵn sàng giao chiến ở mức độ không giới hạn” nếu những hành vi vi phạm và hành động gây hấn như vậy tiếp diễn.

Tối 12/11, IRNA dẫn các nguồn tin chính thức cho biết khu vực Sirik đã hứng chịu một cuộc tấn công mà Tehran gọi là của “kẻ thù”. Đây là thuật ngữ mà giới chức Iran thường sử dụng để chỉ Mỹ và Israel.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và UAV trên khắp khu vực, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Một biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết hồi tháng 6 nhằm tạo tiền đề cho thỏa thuận hòa bình cuối cùng sau đó đã đổ vỡ do bất đồng giữa các bên, trong đó có vấn đề lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz.