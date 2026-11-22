Một tàu chở hàng của Nga đã bốc cháy sau khi bị 2 máy bay không người lái (UAV) tấn công tại biển Baltic. Phần Lan cho hay vụ tấn công có thể do Ukraine gây ra.

Tàu chở hàng Nga. Ảnh: Sputnik

Hãng tin RT dẫn lời Thống đốc vùng Leningrad Aleksandr Drozdenko ngày 21/11 cho biết, con tàu đang trên đường tới Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách biệt của Nga ở khu vực Baltic thì bị tấn công tại vị trí cách biên giới Nga khoảng 3 hải lý.

Một tàu cứu hộ của Nga đã được điều động tới hiện trường. Sau đó, ông Drozdenko thông báo tình hình trên tàu đã được kiểm soát, không cần sơ tán và thủy thủ đoàn dự định tiếp tục hành trình.

Phần Lan cũng xác nhận vụ việc và cho biết quân đội nước này đã "phát hiện một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào tàu thương mại Nga ở phía tây đảo Suursaari, thuộc phía đông Vịnh Phần Lan, trên vùng biển quốc tế". Helsinki đã điều động một đội tuần tra biên phòng tới hiện trường và thông báo vụ việc cho các đồng minh.

Lực lượng Biên phòng Phần Lan công bố bức ảnh mà cơ quan này cho là ghi lại con tàu Nga bị hư hại. Hình ảnh dường như cho thấy một đám cháy gần khu vực cabin của tàu cùng cột khói đen dày bốc lên.

Vụ việc xảy ra cùng thời điểm Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào vùng Leningrad, khu vực giáp phần phía đông Vịnh Phần Lan. Theo Thống đốc Drozdenko, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 80 UAV trên khu vực này trong những giờ đầu ngày 21/11. Chính quyền địa phương cho biết không có thương vong hoặc thiệt hại trên mặt đất.

Phần Lan cho biết đã áp đặt các hạn chế tạm thời đối với hoạt động hàng không và hàng hải ở phía đông Vịnh Phần Lan nhằm bảo vệ thường dân đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng can thiệp nếu cần đánh chặn UAV.

Theo CNN, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo viết trên mạng xã hội X: “Cuộc xung đột ở Ukraine đang lan sang các khu vực lân cận chúng ta. Các cơ quan chức năng Phần Lan đang xử lý tình hình tại Vịnh Phần Lan, nơi một tàu buôn của Nga bị UAV tấn công. Ukraine có quyền chiến đấu chống lại bên gây hấn”.