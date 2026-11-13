Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một cơ sở radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain.

Trong một thông cáo được truyền thông Iran đăng tải hôm nay (13/11), IRGC cho biết cuộc tấn công trên nhằm trả đũa một vụ không kích do Mỹ thực hiện nhắm vào một tháp viễn thông tại Sirik thuộc tỉnh Hormozgan, miền nam Iran. IRGC khẳng định đã phá hủy trạm radar của đối phương, mặc dù thông tin về vụ tấn công cũng như thiệt hại vẫn chưa được các nguồn độc lập xác minh.

Các tên lửa Zolfaghar và Qadr của Iran được trưng bày tại quảng trường Azadi ở Tehrann. Ảnh: Anadolu

Theo đài RT, quân đội Mỹ và Bahrain hiện cũng chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố của phía Iran.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran vẫn tiếp diễn, các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ và cùng với đó là những lo ngại về khả năng Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran.

Hôm 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hiện có vẻ không cần thiết phải thực hiện thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran. Ông Trump bày tỏ hy vọng về một bước đột phá ngoại giao, trong khi các đồng minh Ảrập của Mỹ kêu gọi các bên kiềm chế.

Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo các lực lượng Washington đã ở trạng thái “sẵn sàng chiến đấu” và có thể nối lại hoạt động tấn công nếu tình hình thay đổi.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/11, lãnh đạo Nhà Trắng lại bất ngờ tuyên bố Mỹ không còn cần một thỏa thuận hòa bình với Iran, đồng thời khẳng định Washington đang kiểm soát các nguồn tài chính của quốc gia Hồi giáo cũng như eo biển Hormuz.

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích hạn chế vào các vị trí phòng không của Iran trên đảo Qeshm vào các ngày 2/11 và 6/11. Ông Trump mô tả chiến dịch gần nhất là “quy mô nhỏ”.

Theo các hãng thông tấn quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thúc ép ông Trump phát động một vụ tấn công mới chống Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11, nhưng người đứng đầu Mỹ đã từ chối.

Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt hôm 12/11, ông Trump cảnh báo Iran sẽ “không tồn tại được lâu” nếu ra tay sát hại một quan chức cấp cao của Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi có thông tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã phải di chuyển đến một căn cứ quân sự do các mối đe dọa được cho xuất phát từ phía Iran. Song, Tehran đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Cùng ngày 12/11, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei khuyến cáo các căn cứ quân sự của Mỹ tham gia vào một vụ bắn phá mới chống Iran, bao gồm cả các căn cứ tại châu Âu, sẽ bị coi là những mục tiêu hợp pháp của Tehran. “Không có khoảng cách an toàn. Không có nơi trú ẩn an toàn. Không có sự miễn trừ”, ông Rezaei viết trên mạng xã hội X.