Tập 93 của 2 ngày 1 đêm mở đầu chặng Quảng Trị, đón 2 khách mời Tăng Duy Tân và Hưng Nguyễn.

Ở thử thách "Hành trình dưới lòng đất”, các thành viên phải vào đường hầm, cầm một lá cờ đi ra. Kiều Minh Tuấn thể hiện sự sợ hãi, hoang mang ngay từ đầu. Việc va phải thành tường cũng khiến anh giật mình.

Biết đàn anh đang hoang mang, HIEUTHUHAI cố ý giẫm chân, tạo tiếng động lớn khi đi đằng sau để trêu nam diễn viên. Sau cùng, Kiều Minh Tuấn quyết định chọn hướng đi khác để không đụng mặt HIEUTHUHAI, thành công hoàn thành thử thách.

Dàn người chơi ở chặng Quảng Trị.

Ở một trò chơi khác tại Địa đạo Vịnh Mốc, 8 thành viên chia thành 2 đội ngẫu nhiên, thi hò theo đúng giai điệu, nếu bị vấp sẽ bị cây chày giã gạo "khổng lồ" rơi vào đầu.

Đội Tăng Duy Tân, Ngô Kiến Huy, Dương Lâm, Hưng Nguyễn từ đầu đã liên tục hò sai lời. Tăng Duy Tân dí dỏm cho rằng đã bị trật vai để ăn vạ.

Đội HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn, Trường Giang, Cris Phan cũng bị chày giã gạo liên tiếp rơi xuống đầu. Kiều Minh Tuấn là người hò sai nhiều lần nhất khi bị đối thủ - Ngô Kiến Huy, Hưng Nguyễn cố ý gây xao nhãng, dẫn tới thua đội Tăng Duy Tân.

Cả 2 đội đều liên tục gặp thất bại.

Ảnh, video: BTC