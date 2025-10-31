Biến động mạnh của giá vàng thời gian qua làm bùng nổ nhiều tranh cãi “dở khóc dở cười” ngay trong các gia đình. Có người thích mua đất, có người thích mua vàng, có người lại chỉ muốn mang tiền gửi tiết kiệm cho an toàn.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Thái Thành Tường (TPHCM) cho hay câu chuyện mua bán vàng của gia đình ông là “bài học nhớ đời”.

Cụ thể, năm 2018, ông Tường mua một căn nhà tại quận Gò Vấp (cũ) với giá 6,6 tỷ đồng. Thời điểm đó, để dồn tiền mua nhà, ông đã bán 200 lượng vàng SJC, mỗi lượng khoảng 33 triệu đồng. Vợ ông phản đối kịch liệt quyết định này.

Nếu để lại số vàng này, đến nay, giá trị của 200 lượng vàng lên tới gần 30 tỷ đồng (làm tròn), gấp hơn 4,5 lần giá trị tiền quy đổi của 7 năm trước. Còn căn nhà ông mua ngày đó được định giá khoảng 12 tỷ đồng, gấp gần 2 lần số tiền bỏ ra ban đầu.

Như vậy, nếu quy đổi theo giá vàng, ông Tường nói, đã mất khoảng 18 tỷ đồng, tương đương giá trị của hơn 100 lượng vàng.

“Nhà mua xong thì vợ chồng ở không hết. Mỗi lần xem giá vàng là hai vợ chồng lại cãi lộn. Tôi cũng thấy tiếc vì đã không nghe lời vợ”, ông Tường nói.

Khách chờ tới lượt vào mua vàng nhẫn sáng 31/10. Ảnh: Trần Chung

Gần đây, ông Tường bắt đầu mua vàng nhẫn để tích lũy dài hạn. “Năm ngoái, giá vàng chưa đến 100 triệu đồng/lượng. Tôi có 3 tỷ đồng tiết kiệm gửi ngân hàng, nếu mua sớm thì đã có 30 lượng. Giờ chỉ mua được 20 lượng, nhưng tôi vẫn rút tiền ra đầu tư vàng để bảo toàn giá trị tài sản”, ông nói.

Vàng bán ra nhỏ giọt, người dân vẫn xếp hàng chờ mua

Khảo sát của VietNamNet sáng 31/10 tại một số tiệm vàng lớn ở TPHCM cho thấy tình trạng khan hiếm vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn tiếp diễn.

Tại Tiệm vàng Mi Hồng (phường Gia Định, TP.HCM), đến 8h30 sáng, số thứ tự mua vàng nhẫn đã phát hết. Nhiều khách đến sau phải ra về.

Theo chị Thu Hương (phường An Hội Đông, TPHCM), cửa hàng cho phép mỗi người được mua tối đa 1 chỉ vàng. Chị xếp hàng từ lúc 6h15' và nhận được số thứ tự 129. Đây là lần đầu tiên chị xếp hàng mua vàng. “Tôi mua để tích trữ lâu dài chứ không bán ra. Tháng tới nhận lương, tôi sẽ tiếp tục mua thêm”, chị kể.

Tương tự, Hoàng Thuận (23 tuổi, phường Tân Hưng, TPHCM) xếp hàng lúc 6h sáng và có số thứ tự là 126. Thời gian qua, Thuận là khách hàng thường xuyên xếp hàng, mua vàng tại Mi Hồng. Hiện cô đã mua được 11 chỉ.

Theo chia sẻ, gia đình Thuận có nhu cầu tích sản chứ không phải đầu cơ nên không sợ biến động giá vàng. "Tôi chỉ muốn mua vào, không có nhu cầu bán ra thời điểm này. Mai tôi lại tiếp tục xếp hàng mua", Thuận cho hay.

9h sáng ngày 31/10, nhân viên bảo vệ tại cửa hàng SJC (TPHCM) cho biết vàng nhẫn đã hết từ sớm, trang sức vàng 24K cũng không còn. Ảnh: Trần Chung

Ghi nhận tại Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM), lúc 9h sáng, vàng nhẫn cũng đã hết hàng. Trong ngày 31/10, mỗi khách hàng tới SJC chỉ được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn.

Trong khi đó, muốn mua vàng miếng SJC phải đăng ký trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều khách hàng phản ánh việc đăng ký thường xuyên bị lỗi, khiến họ không thể đặt mua.

"Vòng, dây chuyền vàng 24k bên trong cửa hàng cũng đã hết sạch. Còn lại vàng 18k, ai muốn mua thì vào", một nhân viên bảo vệ tại đây trao đổi với khách hàng.

Kết phiên giao dịch ngày 31/10, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức kết hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, giá mua - bán ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.