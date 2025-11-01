Giá vàng trong nước hôm nay 1/11/2025

Mở cửa phiên giao dịch 1/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 146.400.000 0 148.400.000 0 Doji Hà Nội 146.400.000 0 148.400.000 0 Doji TP.HCM 146.400.000 0 148.400.000 0

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 1/11.

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng ít biến động.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC sáng nay được niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 143.600.000 0 146.100.000 0 Doji 145.300.000 0 148.300.000 0

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji niêm yết sáng 1/11.

Kết phiên giao dịch ngày 31/10, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Tính từ đầu tháng, giá vàng miếng SJC tăng 10,4 triệu đồng/lượng (tương đương 7,54%).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức kết hôm qua. Trong tháng 10, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 12,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 12 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, giá mua - bán ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng thế giới hôm nay 1/11/2025

Giá vàng thế giới phiên cuối tuần đi xuống. Lúc 9h ngày 1/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.001,1 USD/ounce, giảm 28,9 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 1/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 128 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.030 USD/ounce (tăng 0,13%), trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.042 USD/ounce.

Ngày 31/10, tại phiên họp kín của APEC ở thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc. Cục diện quốc tế trở nên phức tạp, nhiều biến động và khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải đối mặt với ngày càng nhiều yếu tố bất ổn.

Ông Tập đề xuất các quốc gia cần tuân thủ nguyên tắc "nắm tay thay vì buông tay, kéo dài chuỗi thay vì phá vỡ chuỗi", chủ động tìm kiếm “nhiều điểm giao thoa về lợi ích” và ủng hộ “phát triển cởi mở” của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bài phát biểu diễn ra chỉ một ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh được chú ý giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dữ liệu sản xuất cho thấy hoạt động tại Trung Quốc đang yếu đi. Chỉ số PMI sản xuất chính thức giảm xuống 49 điểm trong tháng 10, cho thấy ngành sản xuất co lại. Đơn hàng mới cũng sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2023. Nhiều chuyên gia vì thế kêu gọi chính phủ tăng cường các biện pháp kích thích.

Giá vàng thế giới kết thúc tháng tăng mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump kêu gọi Thượng viện loại bỏ quy tắc filibuster (thủ tục cản trở thông qua dự luật ở Quốc hội) để thúc đẩy dự luật giúp chính phủ mở cửa trở lại.

"Giờ là thời điểm để đảng Cộng hòa sử dụng lá bài của mình, hãy kích hoạt phương án hạt nhân để loại bỏ filibuster ngay bây giờ. Chúng ta đang nắm quyền chủ động và nếu chúng ta làm điều cần làm, tình trạng đóng cửa này sẽ lập tức chấm dứt", ông Trump cho biết.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD gần như đi ngang. Giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 60,25 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,1%.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, đợt tăng giá trong những tháng gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị, lo ngại kinh tế vĩ mô và bất ổn chính sách, cùng với đồng USD yếu hơn và chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ. Giá vàng dự kiến sẽ tăng 42% trong năm 2025 (so với cùng kỳ).

Mặc dù căng thẳng địa chính trị và bất ổn chính sách đã giảm phần nào trong những tháng gần đây, nhưng bất kỳ sự leo thang trở lại nào đều có thể kích hoạt dòng vốn trú ẩn an toàn, đẩy giá vàng và bạc vượt mức dự báo hiện tại.

Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn, trước khi có thể điều chỉnh nhẹ vào giai đoạn 2027.

Theo ước tính của WB, vàng có thể đạt mức trung bình khoảng 3.575 USD/ounce trong năm 2026, tăng khoảng 5% so với năm trước do nhu cầu "tránh bão" giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị và chính sách tiền tệ nới lỏng tại nhiều nền kinh tế lớn.

Khi lạm phát hạ nhiệt, tăng trưởng kinh tế toàn cầu ổn định hơn và chính sách tiền tệ dần thắt chặt trở lại, đà tăng của vàng có thể chững lại, giá trung bình năm 2027 dự kiến quanh 3.375 USD/ounce.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng vàng vẫn sẽ duy trì mặt bằng giá cao hơn nhiều so với giai đoạn 2015-2019, phản ánh vai trò ngày càng lớn của kim loại quý này trong chiến lược dự trữ và đa dạng hóa danh mục đầu tư của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư toàn cầu.