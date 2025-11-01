Vì sao giá vàng giảm?

Chia sẻ với PV VietNamNet, chuyên gia vàng Chu Phương nhận định, việc giá vàng giảm là điều dễ hiểu khi xuất hiện áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng lên vùng đỉnh kỷ lục. Cùng với đó, việc nhiều nhà đầu tư chốt lời trước thời điểm cuối năm cũng khiến giá vàng chịu sức ép giảm.

Theo bà Phương, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khiến nhà đầu tư kỳ vọng quan hệ thương mại hai nước có tiến triển tích cực. Dù chưa có bước đột phá, song diễn biến này phần nào xoa dịu căng thẳng - yếu tố từng đẩy giá vàng tăng mạnh trước đó.

Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ xuống 3,75-4%, đúng như dự báo.

“Trước đó, giá vàng đã tăng nóng nên khi thông tin được công bố đúng kỳ vọng, nhà đầu tư lập tức bán ra theo quy luật ‘mua tin đồn, bán khi có tin thật’. Khi mọi thứ đã rõ ràng, nhà đầu tư không còn nhiều cơ sở để kỳ vọng thêm”, bà Phương phân tích.

Bà cũng cho rằng, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell về việc chưa chắc chắn hạ lãi suất trong tháng 12 khiến nhà đầu tư phải điều chỉnh kỳ vọng.

Chuyên gia nhận định, giá vàng cuối năm thường giảm nhẹ nhưng không sâu.

Trong khi đó, giá vàng trong nước thời gian qua chủ yếu phản ánh biến động của thị trường thế giới. “Tâm lý nhà đầu tư thường là khi giá tăng thì hỏi mua, còn khi giảm lại bán ra để chốt lãi. Những người mua ở vùng giá thấp có xu hướng bán ra ở thời điểm vừa rồi”, bà Phương nói.

Bà nhận định, nhu cầu vàng cuối năm luôn cao do bước vào mùa cưới hỏi và chuẩn bị quà tặng dịp Tết. Với kinh nghiệm theo dõi nhiều năm, bà thấy giá vàng cuối năm thường giảm nhẹ nhưng không sâu. Diễn biến sẽ bám sát giá thế giới, khó có biến động mạnh.

“Nhiều nhà đầu tư vẫn chờ đợi các nhịp điều chỉnh giá vàng để mua vào nhằm bảo vệ giá trị tài sản sau giai đoạn tăng nóng. Nếu có điều chỉnh, mức giảm cũng sẽ không quá mạnh”, bà dự báo.

Giá vàng có giảm về vùng 100-110 triệu đồng/lượng?

Về xu hướng giá vàng thời gian tới, chuyên gia kinh tế Phan Dũng Khánh cho rằng nhiều khả năng sẽ giảm, có thể tăng nhẹ trong ngắn hạn rồi giảm tiếp và dần đi ngang.

Ông Khánh phân tích căng thẳng thương mại và địa chính trị trên thế giới - như xung đột tại Israel hay Nga - Ukraine, đang có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến nhu cầu đầu tư vào các tài sản an toàn như vàng giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, việc Fed bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất về nguyên tắc sẽ hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, việc này diễn ra trong bối cảnh lạm phát đã được kiểm soát, nên nỗi lo về lạm phát giảm đi, khiến tác động hỗ trợ giá vàng không còn mạnh.

Ngoài ra, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản, thậm chí cả bạc đều tăng điểm, làm dòng tiền đầu tư có xu hướng phân tán, không còn tập trung vào vàng. Cùng với đó, chỉ số USD Index tăng trở lại cũng tạo áp lực giảm giá lên kim loại quý.

“Giá vàng đã ở mức quá cao khiến sức hút của dòng tiền đầu tư vào vàng suy giảm, trong khi tỷ suất sinh lời khó duy trì. Đây là nguyên nhân khiến giá vàng nhiều khả năng bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm và đi ngang trong thời gian tới”, ông Khánh nhận định.

Trong khi đó, bà Chu Phương dự đoán giá vàng giảm về vùng 100-110 triệu đồng/lượng trong năm 2025 là kịch bản khó xảy ra. Về mặt kỹ thuật, giá vàng thế giới đã giảm hơn 10% so với đỉnh. Nếu cân bằng ở vùng 3.900-4.000 USD/ounce, cùng lực mua từ các quỹ đầu tư lớn và ngân hàng trung ương, thị trường có thể đi ngang tích lũy, thu hút thêm dòng vốn mới.

“Nhà đầu tư không nên kỳ vọng quá mức vào việc bắt đáy ở vùng 100-110 triệu đồng/lượng”, bà nói.

Bà Phương lưu ý, từ 15/11 các ngân hàng và doanh nghiệp mới được phép nộp hồ sơ đề xuất nhập khẩu vàng, dự kiến đến 15/12 mới có phê duyệt. Vì vậy, nguồn cung trong nước chưa thể tăng mạnh.

Mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện khoảng 10-12 triệu đồng/lượng. Ngay cả khi được thu hẹp, chênh lệch này trước mắt cũng chỉ có thể giảm về mức 7-8 triệu đồng/lượng, chưa thể sát giá thế giới.

Do vậy, bà khuyến cáo nên xem vàng như kênh đầu tư dài hạn, không phải khoản đầu cơ ngắn hạn. Người mua vàng theo kiểu "nay mua, mai bán" dễ thua lỗ vì biến động thị trường hiện rất mạnh ở cả hai chiều. Một phiên giao dịch giá vàng thế giới có thể tăng, giảm tới 100 USD/ounce là chuyện bình thường.

Bà khuyến nghị nhà đầu tư không nên “all in” ở vùng giá quá cao, cần giữ tâm lý bình tĩnh, tránh mua đuổi khi giá tăng hoặc bán tháo khi giá giảm. Nếu bị cuốn theo biến động, sẽ khó giữ được tỉnh táo để nhìn xu hướng dài hạn.

“Xu hướng dài hạn của giá vàng vẫn là tăng”, chuyên gia này khẳng định.