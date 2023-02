Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52: Dàn ý và những lưu ý quan trọng

Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Dàn ý viết thư UPU

A. Phần đầu thư

Địa điểm, thời gian viết thư, lời chào hỏi.

B. Phần nội dung

+ Trình bày lý do em viết bức thư này.

+ Nội dung chính của câu chuyện: Mới được trao sứ mệnh mới, tự thấy rất vui và hãnh diện, đưa ra thực trạng tình hình an toàn giao thông hiện nay và biện pháp xử lý...

+ Nêu cảm nghĩ về sự việc xảy ra và mong muốn của mình: Muốn Trái đất sẽ không còn những vụ tai nạn giao thông đau lòng.

C. Phần cuối thư

Gửi lời chúc tốt đẹp đến người nhận thư.

Lời tạm biệt cuối thư và chữ ký.

Chú ý: Khi viết thư các em cần liên hệ với những kiến thức thực tiễn trong quá trình tham gia giao thông đường bộ liên quan đến đối tượng là trẻ em. Nêu những vấn đề giao thông không an toàn ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em và đưa ra những giải pháp khắc phục những vấn đề đó.

Các em vào vai nhân vật phải thể hiện được những tính cách, hình dáng, ý chí mạnh mẽ, khả năng siêu phàm của nhân vật đó. Đặc biệt những anh hùng đó phải gánh vác một sứ mệnh có tên là: hãy làm cho mọi con đường trên thế giới trở nên an toàn hơn đối với trẻ em.

Các em học sinh có thể tham khảo bài mẫu viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 năm 2023: Tưởng tượng em là siêu anh hùng

… ngày… tháng… năm…

Chào bạn!

Tôi Spider Man

Anh bạn tốt, còn nhớ tôi chứ? Còn tôi dù đã lâu không gặp nhưng chưa bao giờ quên anh.

Công việc dạo này của anh có ổn không? Còn tôi mới được giao thêm một sứ mệnh mới ở Trái đất, đó là làm cho những con đường trên Trái đất trở nên an toàn hơn cho trẻ em.

Bạn biết đấy, đây là một công việc rất khó khăn nhưng tôi không vì khó mà nản chí.

Có một thực trạng đáng buồn hiện nay là cơ sở vật chất giao thông đường bộ ở hầu hết các nước kém phát triển đều xuống cấp rất nghiêm trọng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông, nhất là với trẻ em chưa được trang bị đủ kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông.

Sắp tới, bằng năng lực siêu nhiên sẵn có, tôi sẽ biến hóa tất cả các ổ gà thành những đoạn đường chất lượng tốt. Tôi tin việc này cũng sẽ góp phần cải thiện chất lượng đường sá và tránh những tai nạn đáng tiếc.

Hơn nữa, tôi sẽ thiết kế một thiết bị miễn phí cho con người trên Trái đất, chỉ cần bấm nút thì ngay lập tức tôi sẽ có mặt để giúp họ thoát khỏi những vụ tai nạn giao thông trong vài giây.

Trong suốt nhiệm vụ của mình, tôi đã nhận được rất nhiều điều hữu ích. Bằng tình yêu của tôi dành cho Trái đất và tất cả những người sống trên đó, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ôi, ở đất nước Việt Nam của bạn đang có một vụ tai nạn sắp xảy đến, tôi phải đi làm nhiệm vụ đây. Tôi hứa sẽ nỗ lực hết sức thực hiện nhiệm vụ.

Bạn của anh!

Spider Man