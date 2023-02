Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 năm 2023 ngắn gọn, hay nhất

Năm 2023, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 10/1/2023 đến 15/3/2023 (tính theo dấu Bưu điện).

Các em học sinh có thể tham khảo bài mẫu viết thư UPU quốc tế lần thứ 52 năm 2023: Tưởng tượng em là siêu anh hùng

… ngày… tháng… năm…

Chào bạn!

Tôi Doraemon đây, lâu lắm rồi kể từ sau lần tác chiến cùng nhau tại miền đông nước Anh chúng ta chưa có cơ hội gặp và nói chuyện cùng nhau nhỉ.

Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tôi quyết định viết thư cho anh. Đầu tiên tôi xin gửi lời hỏi thăm đến sức khoẻ anh và gia đình nhé.

Bây giờ tôi thông báo cho anh thêm một tin vui là chiếc khiên, vũ khí lợi hại mà anh tặng tôi hồi ấy bây giờ đã được nâng cấp một cách hoàn hảo. Điều hay nhất là hiện nay không một vũ khí nào có thể phá hủy được chiếc khiên này của tôi nữa.

Với sức mạnh này, tôi cũng có thể đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đây cũng là nhiệm vụ mới và đối với tôi đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa là đảm bảo làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em.

Bằng quyết tâm của mình, tôi sẽ truyền cảm hứng cho những người khác tham gia cùng tôi trong sứ mệnh này và trao cho họ quyền năng vượt qua mọi trở ngại có thể phát sinh trong quá trình tham gia giao thông để đảo bảo an toàn cho trẻ em. Tôi tin tưởng vào các đồng đội trong biệt đội của tôi, và cần giúp đỡ của cả anh nữa, người bạn thân thiết ạ!

Dạo gần đây, hay đến đất nước Việt Nam, tôi buồn nhất là tình trạng học sinh ngang nhiên tham gia giao thông và không hề đội mũ bảo hiểm.

Rất nhiều tốp học sinh THPT đi xe máy điện dàn hàng 2, hàng 3 nữa. Đứng tại cổng một số trường tiểu học vào giờ tan trường cũng bắt gặp hình ảnh nhiều phụ huynh chở học sinh bằng xe máy (có trường hợp chở 2-3 học sinh) nhưng không cho con đội mũ bảo hiểm.



Bạn cũng biết đó, mũ bảo hiểm là vật dụng cần thiết để bảo vệ phần đầu của người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe máy, xe đạp điện..., nếu không sử dụng mũ, khi xảy ra tai nạn giao thông thì nguy cơ bị chấn thương sọ não rất cao, nhất là với trẻ em.

Do vậy, sắp tới tôi mong muốn bạn cùng tôi thực hiện một chiến dịch “đã tham gia giao thông là phải đội mũ bảo hiểm” để mỗi phụ huynh, học sinh cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Bạn đồng hành cùng tôi nhé. Sắp tới, tôi sẽ sắp xếp thời gian qua thăm bạn.

Ký tên

Doraemon.