Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”. (Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55:

Gửi Minh,

Trong ấn tượng của tớ, cậu là người bạn vui vẻ nhất lớp mình. Cậu hay cười, nói chuyện vô tư, lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay để “bắt trend” nhanh nhất. Nhưng gần đây (không biết có phải do tớ nhạy cảm quá không), tớ thấy cảm xúc của cậu hay bị phụ thuộc vào mạng xã hội.

Giống như hôm trước, trong bữa tiệc sinh nhật, cậu đã trang điểm rất xinh, chọn góc chụp và chỉnh màu rất lâu, rồi viết một dòng trạng thái thật “chill”. Vậy mà chỉ vì bài đăng có vài chục lượt thích, cậu lại xóa đi, buồn vì bài viết ít tương tác.

Cậu có nhớ hồi lớp 6 không? Khi chúng ta cùng tham gia văn nghệ của trường, cậu đã run đến mức suýt quên lời. Nhưng sau khi bước xuống sân khấu, cả lớp vỗ tay rào rào. Không có máy quay chuyên nghiệp, cũng không có "story" đăng ngay lập tức, vậy mà cả cậu và tớ cùng hạnh phúc ngập tràn vì mình đã làm được.

Bây giờ, mỗi lần chuẩn bị đăng gì đó, cậu lại băn khoăn: “Bài này có dễ lên xu hướng không?”. Cậu chọn lọc câu chữ, chỉnh sửa hình ảnh, đôi khi còn đăng chỉ để giữ “tần suất xuất hiện”. Thế giới số khiến cậu tin rằng mình phải luôn nổi bật để không bị “chìm”.

Có lần, cậu nói với tớ: “Tớ thấy mình kém nổi bật khi không có ai tương tác”. Thực ra, không chỉ cậu, rất nhiều người trong chúng ta đang bị cuốn vào những con số như lượt theo dõi, lượt chia sẻ, lượt thích. Chúng giống như thước đo tưởng chừng rõ ràng, nhưng lại rất mong manh. Hôm nay cao, ngày mai thấp. Hôm nay được quan tâm, ngày mai bị “flop”. Nếu lấy chúng làm thước đo cho sự tự tin, tâm trạng mình cũng sẽ lên xuống theo từng cú chạm màn hình.

Tớ không bảo cậu phải rời bỏ mạng xã hội. Thế giới số giúp chúng ta kết nối, chia sẻ và học hỏi rất nhiều điều. Nhưng tớ mong cậu nhớ rằng, giá trị của cậu không nằm ở một thuật toán.

Giá trị của cậu nằm ở cách cậu chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Nó còn nằm ở sự chân thành khi cậu lắng nghe bạn bè, ở những ước mơ cậu theo đuổi, dù chẳng ai biết đến. Những điều ấy không hiện thành con số, nhưng lại bền vững hơn bất kỳ lượt tim nào.

Nếu một ngày bài đăng của cậu không có nhiều tương tác, tớ mong cậu đừng vội xóa nó. Điều quan trọng không phải là bao nhiêu người nhìn thấy mà là cậu có đang là chính mình hay không.

Thế giới số có thể vận hành bằng thuật toán, nhưng con người vận hành bằng trái tim. Và trái tim thì không đếm được bằng lượt thích.

Tớ mong một ngày nào đó, khi cậu nhìn vào màn hình, cậu không còn chờ đợi một con số để biết mình có giá trị hay không, vì với tớ và với những người yêu quý cậu, giá trị ấy đã luôn ở đó rồi.

Bạn của cậu,