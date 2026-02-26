Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”. (Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55:

Hà Nội, một ngày không có Internet

An thân mến,

Nếu tớ kể với cậu rằng hôm nay cả thế giới mất mạng, cậu có tin không? Hôm nay là một ngày chúng ta không có wifi, không 5G. Mọi biểu tượng sóng trên màn hình đều biến mất như thể ai đó vừa bấm nút “tắt” trên cả hành tinh.

Sáng nay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên tớ làm theo thói quen là với lấy chiếc điện thoại. Nhưng thay vì những thông báo quen thuộc, tớ chỉ thấy một khoảng trống lặng im. Tớ thử gửi tin nhắn cho cậu nhưng không thể gửi. Tớ cũng không thể truy cập vào mạng xã hội. Trong lòng tớ bỗng dấy lên cảm giác hoảng loạn như thể mình vừa bị tách khỏi thế giới.

Ngoài đường, mọi người cũng bối rối như thế. Quán cà phê, nơi chúng ta vẫn thường ngồi, bỗng yên ắng đến lạ thường. Tớ không thấy ai cắm cúi vào màn hình. Nhân viên không thể tạo mã quét thanh toán. Những tiếng thở dài vang lên, kèm theo những câu hỏi dồn dập: “Không biết bao giờ có mạng trở lại?”.

Chỉ một ngày không có Internet, chúng ta thấy như mất đi điều gì đó rất lớn. Nhưng khi ngồi lặng đi một lúc, tớ nhận ra rằng điều mình mất không phải thế giới mà chỉ là lớp vỏ “thế giới số” bao quanh chúng ta.

Khi không có Internet, tớ không thể nhắn tin cho một người bạn cùng lớp. Vì thế, tớ đành phải đi xe tới tận nhà cậu bạn ấy để trao đổi một vài thông tin. Không có Internet, tớ và mẹ lần đầu có thể ngồi buôn chuyện suốt 2 giờ đồng hồ mà không bị tin nhắn, thông báo điện thoại chen ngang.

Hôm nay, khi không còn Internet, không còn tiếng ting ting quen thuộc, tớ có thể ngồi đối diện với những người tớ thương yêu và nghe trọn vẹn từng câu chuyện. Tớ nghe được cả những “khoảng lặng” mà mạng xã hội vốn không bao giờ truyền tải được.

Ngoài kia, nhiều người cũng bước ra khỏi nhà. Trẻ con đá bóng trên vỉa hè thay vì chơi game online. Người lớn ngồi nói chuyện trước cửa, hỏi han nhau những điều giản dị. Thành phố bỗng trở nên ồn ào nhưng cũng gắn kết hơn mọi ngày.

Tớ không phủ nhận vai trò của thế giới số giúp chúng ta kết nối mỗi ngày. Nhờ có nó, chúng ta có thể trò chuyện, chia sẻ hình ảnh, giữ liên lạc dù bận rộn. Nhưng hôm nay, khi mọi kết nối số biến mất, tớ mới hiểu rằng kết nối thật sự không nằm ở đường truyền Internet mà nằm ở sự hiện diện.

Có lẽ ngày mai Internet sẽ được kết nối lại. Thế giới sẽ tiếp tục quay với nhịp độ quen thuộc. Nhưng tớ vẫn sẽ nhớ ngày hôm nay, ngày cả thế giới mất kết nối số để tìm lại kết nối thật. Vì cuối cùng, điều làm con người cảm thấy được thấu hiểu không phải là tín hiệu mạnh hay yếu mà là trái tim có đang mở ra hay không, phải không cậu?

Gửi tới cậu, bạn của tớ.