Tham gia đường dây cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán (Thanh Hóa) vừa bị bãi nhiệm chức vụ trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 18/11, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trịnh Đức Hùng.

Ông Trịnh Đức Hùng. Ảnh: Tuấn Tùng

Trước đó, HĐND xã Thiệu Toán đã tổ chức họp, thống nhất bãi nhiệm chức vụ đối với ông Hùng do liên quan đến đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Ngày 16/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Thế Ái, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán, giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, từ ngày 11 đến 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trong đó, ngày 14/7, lực lượng chức năng triệt xóa một đường dây tại xã Thiệu Toán, triệu tập 4 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định ông Trịnh Đức Hùng là người tham đường dây cá độ các trận đấu World Cup 2026.