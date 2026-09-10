Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, quê Ninh Bình) và những người liên quan về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Cáo trạng xác định, Hoàng Tạ Minh Cường là người cầm đầu, lấy tài khoản được chia tách từ tài khoản tổng đại lý KU04, nâng giá chênh lệch quy đổi điểm để giao cho nhiều người tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tổng số tiền Cường tổ chức cho các con bạc đánh bạc được xác định là hơn 88 tỷ đồng. Nhiều con bạc tham gia đường dây của “ông trùm” Hoàng Tạ Minh Cường đã vung tiền tỷ để cá độ bóng đá.

Bị can Hoàng Tạ Minh Cường. Ảnh: CACC

Trong số những người bị truy tố tội Đánh bạc có bị can Vương Văn Anh (SN 1974, ở Hà Nội). Cáo buộc cho rằng, từ tháng 4-9/2025, Vương Văn Anh được giao tài khoản KU04 để chơi cá độ.

Từ ngày 1/5-14/5/2025, Văn Anh sử dụng 265.855 điểm (1 điểm = 50.000 đồng) để đặt cược 201 trận bóng đá, mỗi trận đều từ 5 triệu đồng trở lên. Tổng số tiền bị xác định dùng để đánh bạc của Văn Anh là hơn 18 tỷ đồng. Sau khi đối trừ kết quả, bị can thắng 94 triệu đồng.

Một con bạc khác bị truy tố là Vũ Đắc Viên (SN 1990, Hà Nội). Từ ngày 8/11-12/12/2025, Viên đã sử dụng tài khoản KU04 để chơi cá độ 132.298 điểm, tổng cộng 142 trận bóng đá với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng. Cáo trạng xác định Viên bị thua hơn 1,1 tỷ đồng.

Tương tự, bị can Vương Sỹ Hảo (SN 1984, ở Hà Nội) từ tháng 12/2024-6/2025, đã cá độ 111 trận đấu bóng đá, với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Bị can Ngô Trung (SN 1994, Lâm Đồng) dùng hơn 1,7 tỷ đồng để đánh bạc trực tuyến trong thời gian từ tháng 9/2024-8/2025.

Dấu vết để lại

Theo VKSND tối cao, tại cơ quan điều tra, các bị can đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị can phù hợp với lời khai của những người liên quan, các chứng cứ điện tử, dữ liệu lịch sử cá độ, sao kê tài khoản và những chứng cứ khác được thu thập trong quá trình điều tra vụ án.

CQĐT đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định, phục hồi, khai thác dữ liệu về hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong các điện thoại, máy tính, CPU máy tính thu giữ của các bị can và những người liên quan.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, trong các mẫu từ A1 đến A50 tìm thấy lịch sử trình duyệt web, tin nhắn SMS, tin nhắn trên các ứng dụng Zalo, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger lưu giữ dữ liệu, thông tin phản ánh hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của “ông trùm” Hoàng Tạ Minh Cường cùng đồng phạm và những con bạc.