{"article":{"id":"2226400","title":"Cần 1.200 tỷ đồng để chỉnh trang, Bãi Sau Vũng Tàu sẽ có khu trình diễn ánh sáng","description":"Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch Bãi Sau được UBND TP.Vũng Tàu đề xuất, khu vực này được ưu tiên phát triển thành công viên cây xanh với các dịch vụ công cộng, tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng.","contentObject":"<p>UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát đề nghị đăng ký họp thông qua đồ án điều chỉnh <a href=\"https://vietnamnet.vn/quy-hoach-tag13597627784007293042.html\">quy hoạch</a> chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường Thuỳ Vân, TP.Vũng Tàu theo đề nghị của UBND TP.Vũng Tàu. </p>

<p>Trước đó, trong tháng 10/2023, UBND <a href=\"https://vietnamnet.vn/tpvung-tau-tag15721476785528409047.html\">TP.Vũng Tàu</a> đã tổ chức lấy ý kiến công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trục đường Thuỳ Vân (còn gọi là Bãi Sau), TP.Vũng Tàu. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-674.png?width=768&s=wBNgvwdKdFlXWOxrJD7AOA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-674.png?width=1024&s=TXZFR2_4WMuevGASdAVA3g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-674.png?width=0&s=FjZf1R9aoGuXUoIv1F3uWg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-674.png?width=768&s=wBNgvwdKdFlXWOxrJD7AOA\" alt=\"vung tau.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-674.png?width=260&s=J7y9CQd4uZMgqpagxaOAYQ\"></picture>

<figcaption>Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Bãi Sau được duyệt năm 1995, đến nay đã điều chỉnh hai lần. (Ảnh: UBND TP.Vũng Tàu)</figcaption>

</figure>

<p>Theo quy hoạch sử dụng đất, phía trong đường Thuỳ Vân sẽ là khu vực dịch vụ du lịch, thương mại dịch vụ, ở, đất hạ tầng kỹ thuật. Khu ven biển ngoài đường Thuỳ Vân là công viên công cộng – đô thị, khu bãi biển.</p>

<p>Theo phương án đề xuất, khu vực Bãi Sau sẽ có có các công trình chức năng như: Phố ẩm thực linh hoạt tại không gian mở; khu trình diễn ánh sáng; khu quảng trường tổ chức sự kiện; khu vui chơi cho thanh thiếu niên, trẻ em; các công trình điểm nhấn…</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-2-675.png?width=768&s=DMYm2-wEhbQkC3v3zEnMuQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-2-675.png?width=1024&s=riN3882OVp5n9JQeDwaBow\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-2-675.png?width=0&s=wLh4qJGUQfUO7sfflu9uKA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-2-675.png?width=768&s=DMYm2-wEhbQkC3v3zEnMuQ\" alt=\"vung tau 2.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-2-675.png?width=260&s=zh-_2EeByZHpD8TUpIaqgw\"></picture>

<figcaption>Khu vực Bãi Sau được ưu tiên phát triển thành công viên cây xanh với các dịch vụ công cộng. (Ảnh: UBND TP.Vũng Tàu)</figcaption>

</figure>

<p>Việc điều chỉnh quy hoạch Bãi Sau được thực hiện trên phạm vi toàn bộ P.2, P.8 và P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu với quy mô 77,9ha. So với đồ án điều chỉnh quy hoạch năm 2021, đồ án quy hoạch mới giữ nguyên tổng diện tích quy hoạch. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-3-676.png?width=768&s=yLkcm0oJaFQuXr9_Gap4kg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-3-676.png?width=1024&s=vp-DcR4Yqah_SxKlzFXULQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-3-676.png?width=0&s=BG1qJT5-XF3_P_Wnt-3HVg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-3-676.png?width=768&s=yLkcm0oJaFQuXr9_Gap4kg\" alt=\"vung tau 3.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-3-676.png?width=260&s=s1g5CpWnW5J3exVmNhq4Qg\"></picture>

<figcaption>Mặt bằng tổng thể kiến trúc cảnh quan từng khu vực quy hoạch. (Ảnh: UBND TP.Vũng Tàu)</figcaption>

</figure>

<p>Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Bãi Sau TP.Vũng Tàu được UBND tỉnh phê duyệt vào năm 1995. Từ đó đến nay, quy hoạch khu vực này đã trải qua hai lần điều chỉnh vào năm 1997 và năm 2021. </p>

<p>Tháng 9/2022, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bãi Sau. Trên cơ sở đó, UBND TP.Vũng Tàu phải lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực này cho phù hợp. </p>

<p>Nếu như quy hoạch năm 2021 định hướng phát triển khu vực Bãi Sau là công viên gắn với nhiều loại hình dịch vụ thương mại cho du khách đến trải nghiệm thì quan điểm quy hoạch mới là ưu tiên phát triển nơi này thành <a href=\"https://vietnamnet.vn/cong-vien-cay-xanh-tag3533067008260557530.html\">công viên cây xanh</a> với các dịch vụ công cộng. Tỷ lệ xây dựng cũng giảm đáng kể từ 5% xuống còn 1,5%. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-4-677.png?width=768&s=Vo0fFuzqK8fOQRk-rQ9D-Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-4-677.png?width=1024&s=rmRMcxYJyIa-6-uDRixncQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-4-677.png?width=0&s=82xpHOnNin0Rm5DM8OQS9A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-4-677.png?width=768&s=Vo0fFuzqK8fOQRk-rQ9D-Q\" alt=\"vung tau 4.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-4-677.png?width=260&s=3paxzZMTCbZ725C2BHInrA\"></picture>

<figcaption>Phối cảnh khu trình diễn ánh sáng tại Quảng trường Song Ngư. (Ảnh: UBND TP.Vũng Tàu)</figcaption>

</figure>

<p>UBND TP.Vũng Tàu đề xuất kinh phí xây dựng, chỉnh trang khu vực Bãi Sau theo quy hoạch là 1.200 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn đầu tư. Trong đó, hơn 800 tỷ đồng là chi phí xây dựng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-5-678.png?width=768&s=8dwHgCv9LB_IsBUvXSLdKQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-5-678.png?width=1024&s=c36-9pH50I7oFMdIqcy9rg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-5-678.png?width=0&s=9PDTKrLMEHzNcmvounjwmA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-5-678.png?width=768&s=8dwHgCv9LB_IsBUvXSLdKQ\" alt=\"vung tau 5.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-5-678.png?width=260&s=mbKVhQLR7U2XhUViUM3cqA\"></picture>

<figcaption>Phối cảnh công trình điểm nhấn tại Quảng trường Thuỳ Vân. (Ảnh: UBND TP.Vũng Tàu)</figcaption>

</figure>

<p>Cụ thể, giai đoạn 2024 – 2025 sẽ dỡ bỏ các công trình không phù hợp tính chất công viên, đầu tư hoàn thiện tuyến kè đến đường Nguyễn An Ninh, xây dựng quảng trường Thuỳ Vân, xây 10 chốt dịch vụ tiện ích tích hợp. Tổng chi phí khoảng 600 tỷ đồng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-6-679.png?width=768&s=wQfI-vv9c-ZgF4bpUbGgkQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-6-679.png?width=1024&s=qOcdZT7vgWyJhAqI9ChVMw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-6-679.png?width=0&s=_j2R-58B4JHqLOm3qLNFgQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-6-679.png?width=768&s=wQfI-vv9c-ZgF4bpUbGgkQ\" alt=\"vung tau 6.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vung-tau-6-679.png?width=260&s=7ZlnMiXS33hu01A_8SVFpA\"></picture>

<figcaption>Phối cảnh khu Street Game tại Khu Không gian trải nghiệm. (Ảnh: UBND TP.Vũng Tàu)</figcaption>

</figure>

<p>Giai đoạn 2025 – 2028 sẽ hoàn thiện các khu vực không gian mở, quảng trường ánh sáng, hệ thống cây xanh. Tổng chi phí ước tính 600 tỷ đồng. Công trình ngầm sẽ triển khai sau năm 2030. </p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702438536644\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2082173\"><a href=\"/chung-cu-xay-moi-o-khu-vuc-bai-sau-tp-vung-tau-bi-kiem-soat-chieu-cao-2082173.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/18/bai-sau-vung-tau-821.jpg?width=0&s=fr7PgAyzfu953JELRyWDHQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/18/bai-sau-vung-tau-821.jpg?width=260&s=27q1YMAaPuzdY3D1cKny8Q\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/chung-cu-xay-moi-o-khu-vuc-bai-sau-tp-vung-tau-bi-kiem-soat-chieu-cao-2082173.html\">Chung cư xây mới ở khu vực Bãi Sau, TP.Vũng Tàu bị kiểm soát chiều cao</a><span class=\"summary__content-desc\">UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bãi Sau, TP.Vũng Tàu.</span></div>

