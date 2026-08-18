Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng liên quan đến: tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt; đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thủ tục xem xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại); hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại); một số vấn đề liên quan đến kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức.

Ban Bí thư cũng hướng dẫn việc kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể; phát và quản lý thẻ đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên; giải quyết việc thay đổi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh; chuyển sinh hoạt đảng; quy trình thực hiện giải quyết khiếu nại về đảng tịch của đảng viên; xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng...

Về tuổi đời, người trên 60 tuổi vẫn được xem xét kết nạp vào Đảng nếu đáp ứng đầy đủ ba nhóm điều kiện.

Thứ nhất, người được xem xét kết nạp phải có sức khỏe và uy tín. Thứ hai, người đó phải đang công tác hoặc cư trú tại cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc thuộc trường hợp cần xem xét do yêu cầu đặc biệt. Thứ ba, việc kết nạp phải được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản. Văn bản đồng ý phải được ban hành trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Hướng dẫn 02 còn quy định trình độ học vấn của người vào Đảng trong một số trường hợp đặc biệt.

Theo đó, người đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không đáp ứng yêu cầu chung thì phải có trình độ học vấn tối thiểu là hoàn thành chương trình giáo dục bậc tiểu học.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Bát Xát, tỉnh Lào Cai tổ chức kết nạp Đảng cho 5 quần chúng ưu tú là học sinh của nhà trường hồi tháng 6. Ảnh: QP

Người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín đang sinh sống tại những khu vực nêu trên hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo thì phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Việc kết nạp những trường hợp này cũng phải được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định.

Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gồm: Nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; nhiệm vụ do tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phân công.

Theo Hướng dẫn số 02, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và bảo đảm thời gian theo quy định.

Đảng viên được phân công công tác những nhiệm vụ thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ như: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển đảng viên; xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội...

Chi bộ có trách nhiệm giúp đỡ, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện, đưa vào nội dung đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm.

Đảng viên được phân công có trách nhiệm báo cáo với chi bộ theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu. Cấp ủy cấp trên thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và rút kinh nghiệm.

Việc đánh giá kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao căn cứ vào kết quả kiểm điểm công tác theo định kỳ hoặc khi cần thiết của đảng viên ở chi bộ; nhận xét của cấp ủy, chính quyền hoặc cơ quan, đơn vị, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội (nơi đảng viên là thành viên tham gia các tổ chức đó) thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ.

Việc quản lý hồ sơ đảng viên thực hiện theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Thành phần hồ sơ đảng viên điện tử được lập tương ứng trên Cơ sở dữ liệu đảng viên.

Việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu đảng viên; chế độ tạo lập, cập nhật phiếu đảng viên điện tử, hồ sơ đảng viên điện tử; các quy trình, thủ tục nghiệp vụ trên môi trường số thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.