Hướng dẫn quy định về mức chi tiền thưởng kèm theo Huy hiệu 35 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm, 95 năm tuổi Đảng và kinh phí thực hiện trao tặng Huy hiệu Đảng như sau:

Huy hiệu Đảng Hệ số (lương cơ sở) Tiền thưởng (đồng) 30 năm tuổi Đảng 1 2.530.000 35 năm tuổi Đảng 1,8 4.554.000 40 năm tuổi Đảng 2 5.060.000 45 năm tuổi Đảng 2,5 6.325.000 50 năm tuổi Đảng 3 7.590.000 55 năm tuổi Đảng 3,5 8.855.000 60 năm tuổi Đảng 5 12.650.000 65 năm tuổi Đảng 6 15.180.000 70 năm tuổi Đảng 8 20.240.000 75 năm tuổi Đảng 10 25.300.000 80 năm tuổi Đảng 15 37.950.000 85 năm tuổi Đảng 20 50.600.000 90 năm tuổi Đảng 25 63.250.000 95 năm tuổi Đảng 30 75.900.000

Văn phòng Trung ương Đảng chịu trách nhiệm làm giấy chứng nhận, khung giấy chứng nhận, Huy hiệu Đảng, chi tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng; kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước trung ương bảo đảm trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao cho Văn phòng Trung ương Đảng.

Mẫu giấy chứng nhận; mẫu, chất liệu, số ký hiệu Huy hiệu Đảng thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Hằng năm, cùng với thời điểm lập dự toán chi ngân sách nhà nước năm sau, Ban Tổ chức Trung ương có văn bản dự kiến số lượng đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm, 85 năm, 90 năm, 95 năm tuổi Đảng trong năm sau, gửi về Văn phòng Trung ương Đảng để phục vụ công tác lập dự toán.

Trường hợp đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy được Ban Bí thư ủy quyền trao tặng Huy hiệu Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm lựa chọn hình thức phù hợp để chuyển giấy chứng nhận, Huy hiệu Đảng và tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng đến cấp ủy được ủy quyền để tổ chức thực hiện.

Kinh phí tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng 80 năm, 85 năm, 90 năm, 95 năm do cấp ủy được giao tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng thực hiện chi; kinh phí thực hiện trong dự toán chi hoạt động của cấp ủy được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh phí tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng 30 năm được bố trí trong dự toán chi hoạt động của tổ chức đảng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Hướng dẫn 01 của Ban Bí thư, đảng viên có đủ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2, 19/5, 2/9, 7/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Đảng viên sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân. Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng khi từ trần, gia đình đảng viên được giữ Huy hiệu Đảng để làm lưu niệm.