Từ sau phiên họp thứ 28 (ngày 7/7) đến nay, các cấp ủy, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, nhất là 4 yêu cầu, 6 nhiệm vụ tại kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Từ sau phiên họp thứ 28 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 443 vụ với 1.488 bị can, truy tố 470 vụ với 1.296 bị can, xét xử sơ thẩm 512 vụ với 1.266 bị cáo về các tội tham nhũng kinh tế, chức vụ.

Riêng với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 4 vụ án với 36 bị can, khởi tố bổ sung 60 bị can trong 5 vụ án, kết luận điều tra 1 vụ án với 9 bị can, kết luận điều tra bổ sung 1 vụ án với 28 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án với 72 bị can, xét xử sơ thẩm 3 vụ án với 73 bị cáo, xét xử phúc thẩm 2 vụ án với 4 bị cáo.

Hai vụ án trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đã được xét xử sơ thẩm.

Thứ nhất, vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và một số đơn vị, địa phương.

Thứ hai, vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng phạm tội về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh. Các cơ quan triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của bộ máy Nhà nước, môi trường đầu tư, kinh doanh và niềm tin của nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo kết luận của Ban chỉ đạo. Từ sau phiên họp thứ 28 đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 13 tổ chức đảng, 190 đảng viên.

Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nâng tổng số bị xử lý kỷ luật từ đầu năm đến nay lên 19 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Trong đó, 11 trường hợp bị kỷ luật do liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 3 trường hợp bị xử lý hình sự.

Chính phủ, Thủ tướng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, phân loại, xử lý đối với 2.991 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; bước đầu đã phân loại thành 7 nhóm dự án có khó khăn, vướng mắc, kèm phương án xử lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chính phủ, Thủ tướng cũng tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 11 dự án Thường trực Ban chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý, trong đó có phương án, lộ trình giải quyết đối với 6 dự án.

Đó là dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu, dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - quốc lộ 1 TP Thủ Đức (cũ), dự án bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, dự án tòa nhà trụ sở chính Ngân hàng Công thương (Vietinbank), dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam (cũ) và dự án xây khu nhà ở sinh viên tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng tích cực chỉ đạo hoàn thành việc rà soát và xử lý đối với 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Ảnh: TTXVN

Thanh tra Chính phủ đã tổ chức rà soát, phân loại, thanh tra, chỉ đạo thanh tra đối với 563 dự án, công trình có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện ngày càng hiệu quả, gắn với xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đổi mới cách làm, chuyển trọng tâm sang giám sát, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, từng bước mang lại hiệu quả tích cực.

Các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phục vụ hoạt động công vụ, nhất là hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, có tác dụng tích cực trong phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.