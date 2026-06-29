Quy định này áp dụng với đảng ủy cơ sở trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đảng ủy cơ sở trực thuộc đảng ủy doanh nghiệp nhà nước; đảng ủy cơ sở trực thuộc đảng ủy xã, phường, đặc khu đang được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở (trừ đảng ủy cơ sở trong lực lượng vũ trang).

Nguyên tắc, thẩm quyền thực hiện thí điểm bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng; chặt chẽ, thận trọng và đủ điều kiện.

Việc thí điểm do đảng ủy cấp trên trực tiếp đề nghị; tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định và báo cáo kết quả với Ban Tổ chức Trung ương sau khi quyết định thí điểm giao quyền.

Cấp ủy cấp trên trực tiếp cần tạo điều kiện để đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở thực hiện hiệu quả, đúng quy định các quyền hạn được giao; bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về điều kiện thí điểm, đảng bộ cơ sở cần có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đảng bộ cơ sở có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; hoạt động trên nhiều địa phương. Đảng bộ phải có số lượng 400 đảng viên trở lên.

Ngoài ra, đảng bộ phải có 3 năm liền gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (bảo đảm năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy được giao).

Trường hợp đảng bộ cấp trên cơ sở, đảng bộ cơ sở mà đảng ủy đã được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở, sau khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập vẫn bảo đảm đủ điều kiện theo quy định thì tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở và báo cáo kết quả với Ban Tổ chức Trung ương.

Ban thường vụ đảng ủy được quyết định công tác cán bộ

Đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy cấp trên cơ sở tương ứng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các quy định của Đảng. Đồng thời, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định giao cho đảng ủy cơ sở một số quyền cấp trên cơ sở.

Cụ thể, đảng ủy cơ sở được lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc: Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy. Việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành của Trung ương, do ban thường vụ đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở xem xét, quyết định.

Đảng ủy cơ sở được quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định; thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở về công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng.

Ban thường vụ đảng ủy được quyết định công tác cán bộ theo quy định, kết nạp đảng viên, kỷ luật khai trừ đảng viên, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, chuyển sinh hoạt cho tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp đến các đảng bộ cấp trên cơ sở và đảng bộ có đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở; quản lý hồ sơ, dữ liệu đảng viên.

Định kỳ ban thường vụ đảng ủy họp một tháng một lần, đảng ủy họp ba tháng một lần, họp bất thường khi cần.

Quy định của Ban Bí thư lưu ý, Đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Trường hợp đảng ủy cơ sở được thí điểm không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao hoặc không còn đủ điều kiện theo quy định thì đảng ủy cấp trên trực tiếp đề nghị tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xem xét thu hồi quyết định thí điểm và báo cáo kết quả với Ban Tổ chức Trung ương.