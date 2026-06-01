Theo quyết định, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy do Bộ Chính trị chỉ định.

Số lượng, cơ cấu Đảng ủy, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư do Bộ Chính trị xem xét, quyết định, định hướng cơ cấu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là Bí thư Đảng ủy; không quá 4 Phó bí thư Đảng ủy chuyên trách, trong đó có 1 Ủy viên Trung ương Đảng là Phó bí thư thường trực.

Ngoài ra còn có lãnh đạo cấp phó là Bí thư Đảng ủy các ban, cơ quan Đảng Trung ương (Tổ chức; Ủy ban Kiểm tra; Tuyên giáo và Dân vận; Nội chính; Chính sách, chiến lược; Văn phòng), Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Tổng Giám đốc VTV, Tổng Giám đốc VOV, Tổng Giám đốc TTXVN; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 1 lãnh đạo TAND Tối cao, 1 lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tập thể Thường trực Đảng ủy gồm: Bí thư, các Phó bí thư Đảng ủy.

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, ngày 27/5. Ảnh: Quốc hội

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định; số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra không quá 13, gồm một số Ủy viên kiêm nhiệm và chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là Phó bí thư Đảng ủy hoặc Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy kiêm nhiệm.

Bộ Chính trị quy định Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương được lập 4 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, gồm: Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Văn phòng. Trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy là các Phó bí thư chuyên trách, Ủy viên Ban thường vụ kiêm nhiệm hoặc bố trí chuyên trách.

Mỗi cơ quan bố trí không quá 4 Phó trưởng Ban chuyên trách (đến hết năm 2030, số lượng cấp phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tối đa không quá 3).

Ban thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định bố trí cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách tổ chức đoàn thanh niên cùng cấp. Tổng số cán bộ chuyên trách các cơ quan tham mưu, giúp việc (kể cả đoàn thanh niên) do Ban thường vụ Đảng ủy quyết định trong tổng biên chế được giao.

Cơ quan Đảng ủy gồm các Phó bí thư Đảng ủy chuyên trách, cán bộ, công chức, người lao động ở các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy và cơ quan đoàn thanh niên. Phó bí thư thường trực Đảng ủy làm Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy, chủ tài khoản của Đảng ủy.

Cơ quan Đảng ủy trực tiếp quản lý hành chính, điều phối hoạt động các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nghiên cứu khoa học, quản lý nội bộ đối với cán bộ, công chức, người lao động chuyên trách công tác đảng và cơ quan đoàn thanh niên theo phân công, phân cấp.

Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy (gồm tổ chức đảng và đảng viên công tác ở các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và đoàn thanh niên) trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Phó bí thư thường trực Đảng ủy làm Bí thư; số lượng, cơ cấu của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan thực hiện theo quy định thi hành Điều lệ Đảng và chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Bộ Chính trị quy định 13 nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có 9 nhiệm vụ, quyền hạn.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tham gia với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phương hướng, chương trình công tác nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm vụ tiếp của Đảng ủy là lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn.

Ngoài ra, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền; giữ gìn đoàn kết nội bộ; phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện sai, trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm...