Đông đảo người dân, du khách đổ về bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đi bộ, trekking, hiking và khám phá thiên nhiên. Trước lượng người tăng cao, Ban Quản lý phát khuyến cáo đảm bảo an toàn giao thông và sức khỏe khi tham quan.

Sáng 24/11, lượng lớn người dân và du khách đổ về bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) để đi bộ, chạy bộ, tập thể dục và khám phá thiên nhiên.

Trong đó, đông đảo bạn trẻ lựa chọn các hoạt động trekking, hiking để trải nghiệm cảnh quan và không gian xanh trên bán đảo. Lượng người và phương tiện tăng cao, tập trung chủ yếu vào khung giờ sáng sớm.

Cung đường đi lên đỉnh bàn cờ trong sáng 24/11 có rất đông người dân và du khách tham quan, đi bộ và tập thể dục. Ảnh: G.X

Tại khu vực đỉnh Bàn Cờ, dòng người đeo ba lô nối đuôi nhau di chuyển trên những tuyến đường dốc hướng lên đỉnh núi. Khu vực trạm dừng chân quanh chòi nghỉ cũng đông kín bạn trẻ và các gia đình đến nghỉ ngơi, trò chuyện, chụp ảnh giữa tiết trời se lạnh, sương mù bao phủ.

Trước tình hình này, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đưa ra khuyến cáo người dân, du khách đậu, đỗ xe đúng nơi quy định, không dừng xe tùy tiện dọc đường gây cản trở giao thông. Đồng thời, chấp hành hướng dẫn của nhân viên trực chốt. Xe dịch vụ và ô tô từ 16 chỗ trở lên chỉ được dừng tại chốt để đón, trả khách, sau đó di chuyển xuống chân núi, không đậu chờ tại trạm gác.

Khu vực đỉnh Bàn Cờ đông kín người, trong đó chủ yếu các bạn trẻ. Ảnh: G.X

Đối với hoạt động trekking, hiking, người tham quan cần ăn uống đầy đủ, mang theo nước và thực phẩm bổ sung năng lượng; lựa chọn cung đường, cường độ vận động phù hợp với thể trạng, chủ động nghỉ ngơi khi mệt.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu chóng mặt, hoa mắt, vã mồ hôi, run tay chân hoặc mệt lả, cần dừng vận động và nhờ người hỗ trợ. Trường hợp ngất xỉu, co giật hoặc có biểu hiện nghiêm trọng, gọi cấp cứu 115 hoặc thông báo cho nhân viên Ban Quản lý. Không tự ý cho người bất tỉnh hoặc đang co giật ăn, uống.

Ban Quản lý cũng khuyến cáo du khách ưu tiên đi theo nhóm, không tự ý tách đoàn hoặc vào khu vực cấm tham quan; chủ động sắp xếp thời gian để tránh tập trung đông người, phương tiện vào cùng một thời điểm...