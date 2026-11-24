Nhận thấy quê hương giàu tiềm năng du lịch nhưng thông tin còn phân tán, Chủ tịch UBND xã Kim Phú Hoàng Tự Quốc Hùng đã tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để xây dựng website, quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Những buổi tối dành cho một website du lịch

Kim Phú (Quảng Trị) sở hữu nhiều lợi thế phát triển du lịch với những dãy núi đá vôi trùng điệp, hệ thống hang động kỳ vĩ, sông suối, thung lũng và bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, thông tin về điểm đến, đường đi, lưu trú và ăn uống còn phân tán, khiến du khách gặp khó khăn khi tìm hiểu, lên kế hoạch cho chuyến đi.

Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú tự tìm tòi, xây dựng website du lịch vào những buổi tối sau giờ làm việc. Ảnh: UBND xã Kim Phú

Từ thực tế đó, ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú, nảy ra ý tưởng xây dựng một website du lịch riêng cho địa phương.

Không bắt đầu bằng một dự án đầu tư lớn, ông Hùng tự tìm tòi, nghiên cứu và trực tiếp xây dựng website visitkimphu.com. Công việc được thực hiện vào những buổi tối, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan.

“Kim Phú đẹp lắm, nhưng khó tìm thông tin nên tôi làm một trang web du lịch, để du khách ở đâu cũng tra được đường đi, chỗ ở, món ăn bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Một xã miền núi vẫn có thể làm chuyển đổi số du lịch nếu dám bắt tay vào làm”, ông Hùng chia sẻ.

Làng du lịch Tân Hoá nhìn từ trên cao. Ảnh: Oxalis

Website bắt đầu chạy thử từ cuối tháng 10/2026. Các thông tin về đường đi, giá cả, lưu trú và dịch vụ được cán bộ xã phối hợp kiểm tra trước khi đăng tải.

Ông Hùng không muốn website chỉ là nơi giới thiệu danh lam, thắng cảnh bằng những bức ảnh đẹp, mà phải trở thành kênh thông tin hữu ích, giúp du khách biết Kim Phú có gì, đi bằng cách nào, ở đâu, ăn gì và có thể trải nghiệm những hoạt động nào.

Từ ý tưởng ban đầu, Visit Kim Phú được xây dựng thành thương hiệu truyền thông du lịch chung của địa phương, gồm website và các kênh Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Website đóng vai trò trung tâm, cung cấp thông tin song ngữ Việt - Anh về điểm đến, đường đi, cơ sở lưu trú, ẩm thực, giá dịch vụ và gợi ý hành trình theo mùa.

Visit Kim Phú được xây dựng thành thương hiệu truyền thông du lịch chung của địa phương, gồm website và các kênh Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Ảnh: UBND xã Kim Phú

Đáng chú ý, nền tảng tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên “Hỏi về Kim Phú”, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của du khách 24/7 dựa trên dữ liệu đã được địa phương kiểm tra.

Cùng với đó, hệ thống mã QR thuyết minh song ngữ dự kiến được bố trí tại các điểm tham quan, cơ sở dịch vụ để du khách tra cứu thông tin, nghe thuyết minh và tham khảo giá niêm yết. Số lượt quét mã cũng được theo dõi nhằm nắm bắt nhu cầu, cải thiện chất lượng phục vụ.

Thay vì quảng bá hình ảnh cá nhân, ông Hùng định hướng xây dựng một thương hiệu du lịch chung, kết nối tài nguyên, con người và các dịch vụ trên địa bàn bằng công nghệ số.

Hung Trâu mùa nước nổi. Ảnh: UBND xã Kim Phú

Sức hút từ giá trị văn hóa cộng đồng

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Tân Hóa, Thượng Hóa, Trung Hóa và Minh Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ), Kim Phú có diện tích hơn 550km², sở hữu trên 60 hang động cùng nhiều cảnh quan nổi bật như hệ thống hang Tú Làn, Rục Mòn, Tam Giới, hồ Yên Phú, thung lũng Hung Trâu và làng đá mọc.

Đặc biệt, năm 2023, làng du lịch Tân Hóa được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những Làng du lịch tốt nhất thế giới. Nơi đây cũng từng là bối cảnh ghi hình của nhiều bộ phim như Kong: Skull Island, Người bất tử, Truyền thuyết về Quán Tiên.

Đồng bào Rục (dân tộc Chứt) giữ gìn nghề làm bột nhúc truyền thống từ thân cây nhúc.

Ảnh: UBND xã Kim Phú

Sức hút của Kim Phú còn đến từ những giá trị văn hóa cộng đồng, nổi bật là đồng bào Rục (dân tộc Chứt) ở bản Yên Hợp, từng sống trong hang đá giữa rừng đến năm 1959, cùng người Nguồn với những phong tục, tập quán và ẩm thực truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các món ăn như pồi (cơm bồi), ốc lèn, rau tớn, lóng (canh chuối rừng), bột nhúc không chỉ là đặc sản mà còn phản ánh nét văn hóa và cách cư dân bản địa thích nghi với thiên nhiên.

Thông qua website và các kênh truyền thông, địa phương mong muốn kể những câu chuyện văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa để tạo dấu ấn riêng cho du lịch Kim Phú.

Mô hình homestay trên nhà phao mở ra trải nghiệm lưu trú khác biệt. Ảnh: Oxalis

Một trong những trăn trở của địa phương là làm sao để du khách không chỉ đến tham quan hang động, ngắm cảnh rồi trở về trong ngày, mà có thêm lý do lưu trú, trải nghiệm và sử dụng dịch vụ tại chỗ.

Với lợi thế hơn 620 nhà phao tại Tân Hóa, mô hình homestay trên nhà phao mở ra trải nghiệm lưu trú khác biệt, giúp du khách hiểu hơn về cách người dân thích nghi với thiên tai.

Địa phương cũng định hướng phát triển thêm các sản phẩm gắn với đời sống cộng đồng như thưởng thức ẩm thực truyền thống, tham gia trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa và trải nghiệm sinh hoạt tại các bản làng.

Người dân cũng được khuyến khích tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, giới thiệu sản vật và văn hóa bản địa, qua đó tạo thêm sinh kế, thu nhập từ du lịch.

Hang Tam Giới. Ảnh: UBND xã Kim Phú

Với ông Hoàng Tự Quốc Hùng, website chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là biến sự quan tâm trên không gian số thành những chuyến đi thực tế, để du khách không chỉ khám phá cảnh đẹp mà còn trải nghiệm văn hóa, lưu trú và góp phần tạo sinh kế cho người dân.

Từ một ý tưởng được vun đắp sau giờ làm việc, Kim Phú đang từng bước tìm cách đưa tiềm năng quê hương đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.