Một chiếc Lexus LX 700 vừa được hãng độ Miami Armored nâng cấp thành SUV chống đạn chuyên dụng với khả năng chịu được đạn súng trường AK-47 và cả các vụ nổ lựu đạn.

Theo thông tin từ Miami Armored, chiếc LX 700 được gia cố toàn diện thân xe để chống lại đạn cỡ 7,62 mm, loại thường dùng trên súng AK-47. Xe còn có lớp bảo vệ 360 độ quanh thân nhằm giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra các vụ nổ lựu đạn cầm tay.

Lexus LX 700 bọc thép chống đạn.

Bên cạnh phần thân vỏ, hãng còn bổ sung kính chống đạn, giáp bảo vệ khoang động cơ, bình nhiên liệu và cụm pin hybrid. Theo đơn vị độ xe, việc gia cố các vị trí này nhằm tránh tình trạng xe mất khả năng di chuyển chỉ sau vài phát bắn vào động cơ hoặc bình xăng.

Ngoài ra, SUV còn được nâng cấp bản lề cửa, vách ngăn phía sau và lắp lốp run-flat cho phép tiếp tục di chuyển ngay cả khi bị bắn thủng lốp. Hệ thống chồng mép giữa các tấm giáp cũng được bổ sung để hạn chế khe hở khiến đạn xuyên vào khoang cabin.

Dù ngoại hình gần như không khác biệt nhiều so với một chiếc SUV màu đen thông thường, mẫu Lexus này có thể được trang bị thêm hàng loạt tính năng phục vụ an ninh như camera nhìn đêm, còi hụ, hệ thống phát thanh, đèn nháy cảnh báo, cản va tăng cường, hệ thống lọc oxy và cả cửa thoát hiểm trên nóc xe.

Về vận hành, Lexus vẫn giữ nguyên động cơ hybrid V6 3.5L tăng áp kép, cho công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Miami Armored cho biết phần giáp bổ sung không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng vận hành.

So với các đối thủ cùng phân khúc xe chống đạn hạng sang như Mercedes-Benz G-Class Guard hay Range Rover Sentinel, Lexus LX 700 có lợi thế về độ bền cơ khí và độ tin cậy kiểu Nhật. Tuy nhiên, mạng lưới tùy chọn xe bọc thép của Lexus hiện chưa đa dạng bằng các hãng châu Âu vốn đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xe an ninh cho chính khách và doanh nhân.

Một điểm đáng chú ý khác là dù được hãng độ quảng bá “không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất”, nhưng các mẫu SUV bọc thép thường khó duy trì cảm giác lái linh hoạt như xe nguyên bản, đặc biệt khi đánh lái gấp hoặc di chuyển tốc độ cao. Đây cũng là đánh đổi phổ biến trên các dòng xe chống đạn dân sự hiện nay.



Theo Carscoops

