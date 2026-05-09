SAIC MG vừa chính thức hé lộ mẫu xe đầu bảng hoàn toàn mới mang tên MG 07 sau nhiều tuần “nhá hàng” tại Trung Quốc. Đây được xem là quân bài chiến lược của hãng xe Anh - Trung trong phân khúc coupe năng lượng mới, với tham vọng cạnh tranh bằng thiết kế cao cấp nhưng giá bán dễ tiếp cận.

Điểm gây chú ý trên mẫu xe của MG là ngoại hình mang nhiều đường nét gợi liên tưởng tới mẫu sedan điện hạng sang Porsche Taycan. Xe sở hữu kiểu dáng coupe bốn cửa với mui vuốt thấp, kính lái dốc mạnh và phần thân tròn đầy tương tự mẫu xe thể thao của Porsche.

Theo công bố từ MG, mẫu xe này được định vị cạnh tranh với các dòng coupe hạng sang có giá khoảng 100.000 USD (2,63 tỷ đồng), nhưng giá bán thực tế sẽ dưới 30.000 USD (780 triệu đồng). Mức giá này gần tương đương các mẫu sedan phổ thông cỡ C như Toyota Corolla tại nhiều thị trường.

Con số 100.000 USD mà MG đưa ra càng khiến giới chuyên gia và khách hàng nghĩ đến đối thủ trực tiếp Porsche Taycan khi mẫu xe Đức đang có giá khởi điểm 134.985 USD, tương đương 3,55 tỷ đồng tại thị trường Trung Quốc.

Dù bị nhận xét là phiên bản "nhái” của Taycan, MG 07 vẫn có nhiều chi tiết khác biệt đáng chú ý như cụm đèn LED hình chữ C, hốc gió cỡ lớn phía trước, tay nắm cửa ẩn và cụm cảm biến lidar gắn trên nóc xe. Xe cũng được trang bị các khe gió bên thân cùng đuôi xe vuốt kiểu fastback hiện đại.

MG 07 (trên) và Porsche Taycan (dưới). Ảnh: Carscoops

MG cho biết mẫu xe mới sử dụng nền tảng xe điện thế hệ tiếp theo của SAIC và sẽ có cả phiên bản thuần điện lẫn hybrid cắm sạc (PHEV). Đây là hướng đi đang được nhiều hãng xe Trung Quốc theo đuổi nhằm mở rộng tập khách hàng trong bối cảnh xe điện tăng trưởng chậm lại ở một số thị trường.

Đáng chú ý, các phiên bản cao cấp hơn của MG 07 dự kiến có giá 44.000 USD (1,15 tỷ đồng) sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ lái Momenta R7. Công nghệ này cho phép xe tự vận hành trong đô thị theo chế độ "Navigate on Autopilot", hỗ trợ di chuyển gần như tự động từ điểm đỗ này tới điểm đỗ khác.

MG khẳng định hệ thống không chỉ mô phỏng thao tác lái của con người mà còn có khả năng phân tích bối cảnh giao thông và dự đoán tình huống như một tài xế giàu kinh nghiệm nhằm tăng độ an toàn.

(Theo Carscoops)

