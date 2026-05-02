Theo kế hoạch, dây chuyền sản xuất Macan chạy xăng sẽ dừng trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, lượng xe tồn kho vẫn sẽ được phân phối tại một số thị trường, trong đó có Anh, kéo dài đến năm 2027 tùy nhu cầu.

Giám đốc tài chính Porsche, ông Jochen Breckner cho biết hãng sẽ sản xuất Macan động cơ đốt trong đến giữa năm 2026 và tích trữ tối đa dựa trên nguồn linh kiện hiện có, nhằm duy trì nguồn cung trong giai đoạn chuyển đổi.

Porsche dừng sản xuất Macan chạy xăng từ giữa 2026, chuyển hẳn sang xe điện

Sau khi ngừng bán bản xăng, Macan sẽ chỉ còn phiên bản thuần điện. Dù vậy, thực tế cho thấy mẫu xe chạy xăng vẫn đang giữ vai trò chủ lực về doanh số. Trong quý I/2026, Porsche bán được hơn 10.100 xe Macan động cơ đốt trong, cao hơn đáng kể so với khoảng 8.000 xe điện cùng kỳ.

Sự chênh lệch này phản ánh thực tế người tiêu dùng vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng chuyển sang xe điện, bất chấp định hướng của nhà sản xuất. Ngoài ra, các yếu tố toàn cầu như gián đoạn chuỗi cung ứng và căng thẳng địa chính trị cũng khiến nhu cầu mua xe có phần chững lại.

Đáng chú ý, dù khai tử Macan chạy xăng, Porsche vẫn đang phát triển một mẫu SUV động cơ đốt trong hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Mẫu xe này có tên mã M1, phát triển chung nền tảng với Audi Q5 thế hệ tiếp theo, sử dụng kiến trúc PPC (Premium Platform Combustion).

Động thái trên cho thấy Porsche chưa từ bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong, mà đang duy trì chiến lược song song giữa điện hóa và các dòng xe truyền thống trong giai đoạn chuyển tiếp.



Theo The Sun