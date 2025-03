Nâng cao tính minh bạch trong công tác thiện nguyện, năm 2021, nhóm tác giả Dương Hải Anh, Nguyễn Vương Anh và các cộng sự thuộc Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã xây dựng giải pháp “Bản đồ thiện nguyện số” hỗ trợ xác định, điều phối nguồn lực cho các dự án xã hội trên địa bàn tỉnh. Giải pháp đoạt giải Ba tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các đơn vị, bộ, ngành.

Khởi công xây dựng điểm trường Chà Mạy, Trường Mầm non Long Hẹ, huyện Thuận Châu.

Thượng úy Dương Hải Anh, Chủ nhiệm giải pháp, thông tin: Ngay khi tiếp cận đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số, tôi đã nảy ra ý tưởng số hóa các dự án thiện nguyện. “Bản đồ thiện nguyện số” là một website với tên miền http://hanhphucchoem.vn, gồm các mục “Dự án”, gồm dự án đã triển khai và dự án đang gây quỹ, thể hiện hình ảnh, quá trình, thời gian khởi công, khánh thành, chủ thể tài trợ. Mục “Bản đồ”, giúp mạnh thường quân hình dung tuyến đường di chuyển đến nơi triển khai công trình thiện nguyện. Mục “Tiếp nhận thông tin”, với các hạng mục: Trường đẹp cho em; ngôi nhà hạnh phúc; sân chơi cho em; nhà nội trú cho em; nhà vệ sinh cho em; máy tính cho tương lai, giúp nhân dân cung cấp các thông tin, hoàn cảnh cụ thể cần giúp đỡ, điền các trường thông tin theo mẫu và gửi về cho dự án...

Thượng úy Nguyễn Vương Anh, thành viên nhóm, chia sẻ: Các trường hợp được hỗ trợ của dự án là học sinh dân tộc thiểu số, thuộc hộ đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi, vươn lên trong học tập; các điểm trường tạm, xuống cấp, không bảo đảm an toàn để phục vụ công tác giảng dạy. Sau khi xác nhận qua các kênh thông tin từ huyện đoàn, công an xã, ban giám hiệu các nhà trường, chúng tôi sẽ hoàn chỉnh thông tin thiện nguyện và tiến hành số hóa trên nền tảng website.

Nhờ “Bản đồ thiện nguyện số”, các mạnh thường quân có thể dễ dàng truy cập để lựa chọn tài trợ theo hạng mục, như: Tài trợ 20 triệu đồng giúp xây dựng nhà vệ sinh; 30 triệu đồng cho giếng nước; 50 triệu đồng cho phòng tin học; 80 triệu đồng cho nhà ở; 200 triệu đồng cho trường học; từ 150 - 300 triệu đồng cho nhà nội trú... sau đó, liên hệ với nhóm tác giả để được kết nối tài trợ. Nhóm tác giả sẽ sắp xếp theo nhu cầu của nhà tài trợ, để nhanh chóng đưa nguồn lực tới đúng đối tượng, đúng địa chỉ, đúng nhu cầu. Những trường hợp, dự án đã nhận được sự hỗ trợ sẽ hiển thị thành trạng thái “Hoàn thành” và tôn vinh các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên “Bản đồ thiện nguyện số”, giúp các hoạt động tài trợ và ủng hộ từ thiện được minh bạch, rõ ràng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Đại diện Ban Thanh niên Công an tỉnh và mạnh thường quân trao kinh phí hỗ trợ xây dựng điểm Trường Tiểu học Pha Khuông, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu.

Thông qua “Bản đồ thiện nguyện số”, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã kết nối hỗ trợ huyện Thuận Châu xây dựng 3 điểm trường, gồm: Điểm Trường Mầm non tuổi thơ Mường Bám; điểm trường Chà Mạy, Trường Mầm non Long Hẹ và điểm trường tiểu học Pha Khuông, xã Co Mạ, tổng kinh phí 800 triệu đồng. Quá trình thực hiện xây dựng các điểm trường được cập nhật đầy đủ hình ảnh thực tế về điều kiện thi công, mặt bằng, thời gian khởi công, khánh thành để các mạnh thường quân theo dõi.

Là mạnh thường quân tài trợ kinh phí xây dựng điểm trường tiểu học Pha Khuông, xã Co Mạ, Chị Nguyễn Thị Ngọc Kiều, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chia sẻ: Mặc dù ở khá xa Sơn La, nhưng thông qua Bản đồ thiện nguyện số, tôi vẫn theo dõi được tiến độ thi công điểm trường bằng các hình ảnh thực tế được Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La cập nhật trên website. Việc làm này khiến tôi cảm thấy rất yên tâm khi kinh phí hỗ trợ đến được đúng đối tượng, giúp cải thiện điều kiện học tập cho các em học sinh vùng cao.

Việc ứng dụng chuyển đổi số, giúp xây dựng kho dữ liệu thiện nguyện trực tuyến, công khai để lan tỏa đến nhiều nhà hảo tâm, giúp các em học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ. Từ năm 2021 đến nay, thông qua Bản đồ thiện nguyện số, đã thu hút các mạnh thường quân xây dựng, tu sửa 63 điểm trường, 8 nhà nội trú, 8 nhà hạnh phúc, 12 phòng máy tính cho tương lai, giúp đỡ hơn 12.000 học sinh vùng cao trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền huy động gần 18 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên để nhóm tác giả tiếp tục gắn bó với con đường thiện nguyện để kết nối, lan tỏa hơn nữa giá trị yêu thương trong cộng đồng.

Theo Lò Thái (Báo Sơn La)