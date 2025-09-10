Anh Lê Anh Tình (thôn Phố Hòa, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh), nhân vật trong bài viết: "Xót xa người chồng trẻ bị bỏng điện toàn thân, vợ ôm con nhỏ cầu cứu cộng đồng".

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 65.700.868 đồng, bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Lê Anh Tình.

Giữa tháng 7/2025, trong lúc lắp điều hòa cho một gia đình gần nơi anh Tình trọ ở tỉnh Nghệ An, khi trèo lên tầng 2 ngôi nhà, khu vực gần đường dây điện cao thế, anh Tình bất ngờ bị một tia điện mạnh phóng ra, khiến anh ngã từ trên cao xuống đất, toàn thân bỏng nặng.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ba Lan (Nghệ An), do tình trạng nguy kịch, bác sĩ đã chuyển anh ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để điều trị.

Tại đây, bác sĩ cho biết anh Tình bị bỏng vùng gáy, lưng, hai chân trượt da nền hồng xen lẫn hoại tử, diện tích bỏng 34% độ 3, 4. Anh phải trải qua 4 lần phẫu thuật cắt ghép da nhân tạo và điều trị tích cực kéo dài.

Từ ngày nhập viện, chi phí điều trị ngày một tăng cao. Do chưa có bảo hiểm y tế, toàn bộ tiền thuốc men và viện phí gia đình phải tự chi trả. Đến nay, chị Lê Thị Vân (vợ anh Tình) đã phải vay mượn hơn 150 triệu đồng. Bác sĩ cho biết quá trình điều trị của anh còn dài và rất tốn kém.

Vợ chồng chị Vân mới kết hôn, có một con gái nhỏ, công việc lại bấp bênh. Để trang trải cuộc sống, cả hai rời quê sang Nghệ An thuê trọ và làm công nhân. Vì lương công nhân thấp, anh Tình tranh thủ nhận thêm việc lắp điều hòa thuê vào những lúc rảnh rỗi. Không ngờ tai nạn xảy ra, chị Vân phải vừa chăm chồng vừa lo toan chi phí điều trị.

Cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của anh Tình, sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, quyên góp được 65.700.868 đồng. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay gia đình.

Chị Vân xúc động cho biết: “Sau quá trình điều trị dài ngày, đến nay chồng tôi đã qua cơn nguy kịch và đang trải qua các đợt cấy ghép da. Món quà của bạn đọc Báo VietNamNet vô cùng quý giá với gia đình tôi lúc này. Tôi xin cảm ơn các mạnh thường quân và Báo VietNamNet đã hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn”.